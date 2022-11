Robo mundial: un homenaje a los antihéroes

¿Hasta dónde puede llegar el amor de un padre para hacer feliz a su retoño? Luego de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial, Lucho Buenaventura queda en shock cuando la selección argentina queda fuera de competencia. Entonces, junto a su disfuncional grupo de amigos, decide robar el trofeo de la Copa del Mundo.

A vísperas del mundial Qatar 2022, Star+ estrenó la serie ‘Robo Mundial’, protagonizada por Joaquín Furriel junto a un destacado elenco de actores y figuras del fútbol y el periodismo deportivo argentino como Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri y Maximiliano Rodríguez.

“Me impactó mucho trabajar con Sergio Goycochea porque yo recuerdo el mundial de Italia donde fue uno de los grandes protagonistas atajando penales. Es interesante, porque la presencia de todos ellos le da realidad a la serie. No es lo mismo que un actor diga durante escena: “¡Nos quedamos fuera del mundial!’ que lo diga El Pollo Sebastián Vignolo, por ejemplo”, comenta Furriel en conversación por Zoom con La República y varios medios de la región.

La serie "Robo mundial" narra cómo un padre decide robar la Copa Mundial para mantener las esperanzas de su hijo en el fútbol. Foto: FIFA

— ¿Cómo fue la interacción con estos ídolos del fútbol?

— Novedosa. Lo que ellos aportan es su personalidad, porque son ellos mismos. Por otro lado, está el valor simbólico, por ejemplo, recuerdo que le pregunté a Goycochea en qué piensa cuando está por atajar un penal o si puede dormir la noche anterior a un partido. Si pudiera encarnar en uno de esos ídolos, me gustaría ser como un avatar y estar ahí cuando Goycochea ataja penales.

— ¿Qué te ha dejado un personaje como Lucho Buenaventura?

— Cuando leí el guion tocaba un tema de sensación de pertenencia y la emoción previa al mundial que viviremos. Además, los personajes son entrañables, me conmovía el padre que hace todo lo posible para generarle a su hijo un poco de felicidad. Es interesante haber hecho ese antihéroe tan simpático y tan desesperado, ese antihéroe de la clase media que trata de sobrevivir, tan común en Argentina.

— ¿Por qué crees que hay esta oleada de series y películas con antihéroes?

— Los personajes en las últimas décadas han sido todos héroes que mostraban el éxito, pero después de lo que vivimos en la pandemia y las injusticias, en un mundo en crisis, sufriente como el que estamos viviendo, es normal que empaticemos con gente que está sufriendo de diferentes maneras. Me parece que no es época para héroes, no les creeríamos. Los héroes son los cotidianos, que no visibilizan los medios de comunicación. Hay muchísimos en las escuelas, en las calles, pero esa gente hace mucho tiempo dejó de ser visibilizada. Entonces, estas historias pequeñas con realidades pequeñas, tienen posibilidades de conmover más que una persona que tiene un gran poder económico y se dice heroico con una gran nave espacial que llega a la estratosfera. Creo que nos gustan más las historias de personas que ante la adversidad salen adelante.