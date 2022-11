Final de “Luz de luna 2″ marcado por tragedia: ¿quién recibió un disparo en plena boda?

El capítulo final de “Luz de luna 2″ mantuvo a los espectadores pegados al televisor. Si bien se esperaba que la historia se cerrara definitivamente, una tragedia marcó el destino de la trama del ‘León de la cumbia’. Fans quedaron con más de una interrogante.

Si bien la boda de León y Bella era el eje central de la serie, esta felicidad que envolvió a todos se vio empañada de un momento otro, cuando Eus, hijo de Patricia y Chubi, apareció frente a la pareja y los asistentes sosteniendo un arma.

¿Chubi murió en “Luz de luna 2″, capítulo final?

En las imágenes se puede ver a León y a Bella a punto de entrar a la iglesia. Mientras sus amigos aplauden felices por la pareja, aparece Eus, quien, tras escapar de la cárcel, llega portando un arma. “Esta boda tendrá un final feliz, pero para mí. Adiós, León”, dice el hombre.

Con la pistola en la mano, Eus amenazó a León. De esta manera, apuntó a su objetivo y disparó, pero no contó con que Chubi, su padre, interferiría. Sorprendido por lo que pasó, el joven escapa.

“Señor León, llegó mi hora. Perdóneme por todo el mal que he hecho. Ahora, he cumplido mi propósito. He limpiado mis errores. Patricia, te amo con todo mi ser. Nunca lo olvides”, dice Chubi mientras cierra los ojos.

¿Chubi murió en "Luz de luna 2". Serie tendrá una temporada más. Foto: América TV

Con un León desesperado por la salud de su compañero, “Luz de luna 2″ culminó su paso por la televisión con una interrogante más: ¿realmente murió Chubi?