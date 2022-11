Brendan Fraser no asistirá a los Globos de oro 2023: “Mi madre no crió a un hipócrita”

Sin duda, el 2022 es el año de Brendan Fraser, actor que tras estar alejado de Hollywood por años, volvió por todo lo alto de la mano de Darren Afronovsky con “The whale”, su nueva película. Mientras esperamos el estreno del tráiler oficial, una entrevista que el intérprete otorgó a la revista GQ está dando de qué hablar.

Cuando la revista le consultó sobre si iría a los Globos de oro 2023, evento que se llevará a cabo el próximo 10 de enero, Fraser dijo que “no participará” en dicha reunión.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por ellos. Es por lo que ha pasado con la organización. Mamá no crio a un hipócrita. Puedes llamarme de muchas maneras, pero de esa no, porque no lo soy”, contestó el actor sobre la organización sin fines de lucro que vota por los premios Globo de Oro.

Brandan Fraser es uno de los más voceados para ser considerado para los Globos de oro y los premios Oscar. Foto: AFP

La denuncia de Brendan Fraser que lo alejó de Hollywood

En una entrevista muy personal con GQ en el 2018, el actor declaró que el periodista Philip Berk lo agredió sexualmente en el 2003. El incidente —según narró— sucedió en el hotel Beverly Hills tras un almuerzo que organizó la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood (HFPA).

“Después de eso me volví una persona solitaria. Me hizo retroceder, me hizo recluirme. Sentí que quería llorar, pero no sé por qué no lo hice”, confesó a la revista.

Berk, ahora de 88 años, nunca admitió la acusación y siguió como parte de la HFPA hasta el 2020. Fue expulsado de dicha organización tras filtrarse correos donde calificaba el Black Lives Matter como un “movimiento de odio racial”.

Brendan Fraser está de vuelta en el gran circuito de Hollywood. Foto: AFP

Por su parte, Fraser estuvo alejado por varios años de las grandes producciones de Hollywood. Por un tiempo se dijo que era parte ‘de una lista negra’ de la industria, pero él dio una reflexión sobre lo que sucedió con su carrera al programa Sway’s Universe en el 2019.

“No sé si debo usar la palabra ‘lista negra’, pero sentí que ese tiempo —donde no hay trabajos, ni nadie te llama— pasa en la carrera de cualquier persona. Los teléfonos dejan de sonar. No sé si tuvo algo que ver con lo que conté, ni sé si la HFPA tiene el poder de decidir quién hace qué, pero ahora siento que vivo en un nuevo día y me siento bien”, explicó.

Brendan Fraser está por estrenar en salas de todo el mundo “The whale”, película que podría darle nominaciones para la próxima temporada de premios. Fans piden Óscar para el actor.