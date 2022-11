¿Qué fue de Björn Andrésen, el actor considerado el ‘joven más bello del mundo’ y cómo luce ahora?

A sus 15 años, el actor sueco Björn Andrésen fue considerado el ‘joven más bello del mundo’ tras interpretar a Tadzio en “Muerte en Venecia”, una película dirigida por el cineasta italiano Luchino Visconti. Aunque alcanzó la fama a temprana edad, su papel lo convirtió en el ‘sex symbol’ de la época.

Tras el éxito fugaz que tuvo con la película, el joven actor no volvió a tener protagonismo en el cine. Ahora, y tras casi cinco décadas del estreno del film, ¿cómo luce Björn Andrésen a sus 67 años?

¿Qué fue de Björn Andrésen, el ‘joven más bello del mundo’ y cómo luce ahora?

En 1970, Björn Andrésen se convirtió en el ícono de la belleza juvenil. Su despegue se dio gracias a la película “Muerte en Venecia”, una adaptación de la novela de Thomas Mann cuya historia de amor fue señalada como pederastia.

Tras la fama, el éxito y el dinero, la vida del ‘joven más bello del mundo’ ha cambiado radicalmente. Actualmente, tiene 67 años de edad y vive en Estocolmo junto a su novia. Su cabellera rubia ha quedado atrás y ahora luce un largo y plateado cabello.

Actualmente, Björn Andrésen tiene 67 años de edad. Foto: composición LR/Nit/Vanidades

Ha pasado por grandes problemas económicos de dinero, pues su carrera como actor no despegó tras interpretar a Tadzio. Según comentó Andrésen en una entrevista para El Diario, el título que recibió en su juventud lo ha perseguido toda su vida.

“Que me hayan calificado como el joven más bello del mundo, me persiguió toda la vida. Nadie me tomó en serio. Ahora ya soy un anciano, pero todo el mundo quiere ver en mí al chico más guapo, cuando en realidad solo soy el chico más viejo del mundo”, expresó el actor.

Asimismo, en el documental “The most beautiful boy in the world”, Björn Andrésen expresó los excesos y abusos que sufrió después de la filmación de “Muerte en Venecia”.