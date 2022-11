“Teletubbies” se estrenó en 1997, pero sigue siendo un ícono infantil hasta ahora. La serie británica, que nos presentó a unos extraños muñecos de coloridos trajes y reducido vocabulario, acaba de ser renovada para una nueva generación de fans a través de un remake moderno en Netflix.

El remake de "Teletubbies" para Netflix se estrenó el 14 de noviembre de este año. Foto: composición LR/Netflix

Por supuesto, el gigante del streaming ha transformado algunos aspectos de la original, como la introducción de un narrador o la llegada de otros ‘bebés sol’. A pesar de los cambios, esta es solo una de las tantas versiones que se han hecho a lo largo de los años y que mantuvieron la esencia. Pero ¿sabías que tuvo una ‘adaptación’ por parte de TV Azteca?

Sí, las comillas simples tienen una razón de aparecer: el programa no fue hecho bajo licencia de los creadores de la original, sino que fue una especie de copia barata. A todo esto, ¿cómo se llama el show? “Telechobis” (no, no es broma).

“Telechobis” salió del aire por las buenas

“Unos amigos llenos de imaginación”, decía parte de la canción que presentaba a los “Telechobis“ ante la audiencia, pero esa descripción parece un mal chiste, pues justamente el enunciado es una antítesis detrás de su creación.

De acuerdo con el portal El Heraldo de México, el éxito de “Teletubbies” en Reino Unido y Estados Unidos motivó a que TV Azteca produjera su propia visión de la original. De hecho, la estrenó en su país antes de que la versión británica llegara al territorio.

La falta de originalidad era notoria desde su título hasta los nombres y diseño de sus personajes, Nita, Toso, Ton y Lis, cuyos atuendos eran de los mismos colores de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po.

Como era de esperarse, la BBC, firma detrás de las criaturas europeas, no se iba a quedar de brazos cruzados con este intento de réplica latinoamericana.

Casi tan rápido como pronunciar su título, “Telechobis” fue sacado del aire tras emitir unos cuantos capítulos. Según el artículo del mencionado medio, el canal británico demandó al mexicano por derechos de autor y pidieron que dejaran de transmitir más episodios. Así se hizo.