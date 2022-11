“La terminal”: migrante que inspiró cinta de Tom Hanks fallece en aeropuerto francés

El ciudadano iraní Mehran Karimi Nasseri falleció de un ataque al corazón el último fin de semana en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, según reportó AFP. El hombre logró fama internacional al vivir durante 18 años en dicho lugar, en un espacio que él mismo había acondicionado.

Su historia no quedó solo para los diarios locales, sino que llegó al cine de la mano de Steven Spielberg en la dirección y de Tom Hanks, quien lo interpretó para la película “La terminal” del 2004.

La agencia de noticias informó que Nasseri murió el sábado 12 de noviembre a la edad de 80 años, mientras que un equipo de asistencia lo atendía.

Se cumplen 18 años del estreno de "La terminal", película protagonizada por Tom Hanks. Foto: composición LR/Dreamworks

¿Cómo llegó Merhan Karimi Nasseri a vivir en un aeropuerto?

En las diversas entrevistas que dio, dijo que se vio obligado a abandonar Irán en 1977 por protestar contra Mohammad Reza Pahlavi. Después de ser expulsado y haber recibido el estatus de refugiado, viajó a Bélgica, Inglaterra y Alemania con el objetivo de localizar a su madre, pero se le negó su entrada a estos países por problemas con sus papeles. Durante años buscó una nación para establecerse hasta que llegó a Francia.

Tras un largo viaje, el ciudadano no pudo entrar a Francia, por lo que se quedó en la Terminal 1 del aeropuerto Charles de Gaulle. Es aquí donde se convertiría en una especie de celebridad y se haría llamar ‘Sir Alfred’.

Como un habitante más del recinto, el hombre vivió desde 1998 hasta 2006, año en que abandonó el aeropuerto al tener que ser hospitalizado. Fue trasladado a varios albergues, aunque tiempo antes de su fallecimiento decidió regresar a la Terminal 1.

Uno de los primeros en el conocerlo fue el director Paul Berczeller, quien en el 2004 pasó varios meses junto a Merhan Karimi Nasseri para filmar “Here to where”. “Desde el momento en que me senté a su lado, sentí la fuerza de su dignidad. Parecía satisfecho. No pretendía complacer ni jugar con su simpatía. En cierto sentido, era un hombre más libre que la mayoría”, compartió a The Guardian.

Para el 2004, Steven Spielberg decide llevar al cine la historia de Nasseri y convoca a Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride y Diego Luna para el reparto. Con una trama de corte romántico/dramático, el cineasta expuso su vida.

¿Cuánto ganó Nasseri por “La terminal”?

De acuerdo a Berczeller, Merhan recibió un cheque importante de DreamWorks por la historia de su vida, el mismo que había sido depositado en el banco de correos del aeropuerto.