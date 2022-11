“AFHS”: ¿Los Gonzáles en peligro? Don Gil y Charito descubren el secreto de Koky y lo exponen

Al parecer ya tenemos un misterio resuelto. En el capítulo más reciente de “Al fondo hay sitio”, don Gilberto sube al techo de la casa de los Gonzáles y ve la maceta que, por varios episodios, ha estado ‘cuidando’ Koky. Al querer echarle tierra, descubre que en su interior hay un objeto extraño. Tras tocarlo, se da cuenta de que es un arma.

“¡Koky, condenado!”, dice en voz alta don ‘Gil’, frase que escucha Charito y le reclama. “Lo quiero como a un padre, pero no le permito que hable de mi marido de esa manera”, contesta la madre de Joel. “Ya no lo puedo encubrir más. En esa planta oculta su herramienta de trabajo. Tu marido es un vil asaltante”, le advierte el hombre. Desesperada, va en busca de su esposo para que le explique qué está pasando. “¡Aléjate de nosotros y de nuestras vidas!”, dice Charo. Luego de discutir los tres, y caer al suelo tras un ruido extraño, Koky dice que la pistola no sirve y es una reliquia. Con lo que no contaba era que esta tenía balas. VIDEO: América TV