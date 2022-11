Sylvester Stallone se arrepiente de dejar “Creed III”: muy oscura para su gusto

La producción de “Creed III” está preparando el regreso de Michael B. Jordan como el hijo de Apollo y discípulo de Rocky. Los fans están emocionados por su llegada a cine dado que la película finalizará la trilogía por todo lo alto.

Sylvester Stallone, quien no formará parte del film, conversó con The Hollywood Reporter sobre las expectativas de su estreno. Sin embargo, también se tomó un momento para explicar que no se sentía cómodo con el rumbo que tomó la historia.

“Es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido (’Creed III’). Fue llevada en una dirección bastante diferente a la que yo hubiera tomado”, fueron sus declaraciones que ya dividió a los seguidores de la franquicia.

“Es una filosofía diferente la de (el productor) Irwin Winkler y Michael B. Jordan. Les deseo lo mejor, pero yo soy mucho más sentimental. Me gusta que mis héroes sean golpeados, pero no quiero que entren en un espacio oscuro. Siento que la gente ya tiene suficiente oscuridad”, explicó.

¿De qué trata “Creed III”?

La familia de Adonis Creed apoya al boxeador de forma incondicional en esta última batalla. Ahora que el protagonista es padre, también tendrá que compartir su pasión por el cuadrilátero y sus deberes en el hogar.

¿Cuándo se estrena?

La tercera y última película de “Creed″ llegará a cines el próximo 3 de marzo de 2023.