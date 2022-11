“Xena”: el trágico accidente que provocó la prematura muerte del actor detrás de Ares

Con el paso de los años, las series que lograron gran éxito en los 90 o los 2000 han visto cómo una segunda popularidad les ha llegado en la actualidad. Con el lanzamiento de las plataformas de streaming, ficciones como “Friends”, “How i met your mother” y más, son vistas una y otra vez por sus fieles fanáticos.

La historia que se suma a esta lista también es “Xena: princesa guerra”, la cual estaba protagonizada por Lucy Lawless y Renée O’Connor. Con varios personajes secundarios a lo largo de su trama, hubo uno que ganó gran atención: Ares. Interpretado por el actor Kevin Smith, pocos quizás saben que él murió en el 2002 en un fatal incidente.

El accidente de Kevin Smith que lo puso en coma por 10 días

El neozelandés Kevin Smith fue parte de “Xena: la princesa guerrera” como Ares, el dios de la guerra. Con escenas en las que luchaba y coqueteaba con la protagonista, fanáticos siempre pensaron que ambos serían pareja en la serie.

Tras el final de la producción en mayo de 2001, el intérprete continúo con su carrera y decidió ir a China a grabar una película titulada “Warriors of virtue: the return to Tao”. En la cinta, el artista dio vida al guerrero Dogon.

"Warriors of virtue the return to Tao" fue la última película de Kevin Smith. Foto: IMDb

De acuerdo a un informe de Entretaiment Tonight, Smith sufrió un accidente que lo dejó en coma por 10 días. Con horas libres en el rodaje, el intérprete decidió pasear por el set, cuando al ver una especie de torre, subió. Ya en la parte superior, perdió el equilibrio y cayó al pavimento. Fue llevado de inmediato a un hospital en Beijing.

Lamentablemente, las heridas del actor fueron serias y no resistió. Kevin Smith murió el 15 de febrero de 2002 en China, tras ser desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida. Nunca recuperó la conciencia. Falleció a los 38 años y dejó a una esposa y tres hijos en la orfandad.

Kevin Smith fue Ares en "Xena: princesa guerrera". Foto: Paramount Pictures

El tributo que Lucy Lawless le rindió a Kevin Smith

En Nueva Zelanda se hizo más de un homenaje al actor tras su fallecimiento. El programa “The Holmes show” invitó a la actriz y compañera de reparto de Smith, Lucy Lawless, para que pueda compartir una carta conmemorativa con los televidentes.

“Un intelecto asombroso. Un ingenio enorme. Una ausencia total de malicia. Podía enojarse, pero incapaz de ser mezquino. Nunca podría decir que no a una solicitud de ayuda. Le encantaba ir a fiestas y no le tenía miedo a la resaca. Kevin no solo deja a sus amigos y admiradores, deja a Sue, su esposa, la roca sobre la que construyó su carrera y pareja por veinte años. Sus niños, tres chicos que pierden a un padre que fue su héroe. Te amaremos por siempre”, leyó la artista.

Renée O’Connor recordó a Kevin Smith en el 20.º aniversario de su muerte

En febrero de 2022, la actriz Renée O’Connor usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un mensaje como recuerdo del actor. “Todavía extraño a este amigo legendario, Kevin Smith. 20 años”, escribió.