Jenna Ortega: “Yo creé mi propio personaje”

A sus juveniles 20 años, Jenna Ortega es una actriz que se proyecta con asombrosa velocidad sin hacer mayor esfuerzo. Su precoz carrera inició cuando tenía 6 años con papeles pequeños hasta que en 2013 apareció en Iron Man 3 y luego se dieron una sucesión de oportunidades: La noche del demonio, Jane The Virgin, Richie Rich, Stuc in the middle, You y la famosa Scream que le valió el premio MTV Movie Awards a la “interpretación más asustada”.

Pero es ahora que todas las miradas están puestas sobre ella, pues el próximo 23 de noviembre, debutará en Netflix como la protagonista de Merlina (Wednesday), la serie que sigue la vida de la hija mayor de los locos Addams, ese personaje icónico que en los años noventa catapultó a la fama la actriz Christina Ricci.

“Lo más difícil, al momento de trabajar mi personaje, fue esto de incluir diferentes cosas de los 90 y de estas series y cómo la gente ha aprendido a amar a Merlina tanto. Mantener estas características, pero también incluir unas nuevas para empujar la historia ahora”, revela Jenna en entrevista con La República a través del Zoom.

Escena. Con Luis Guzmán (Gomez) y Catherine Zeta Jones (Morticia).

En la serie interpreta a una Merlina quinceañera, dark e imperturbable, que como cualquier otra adolescente es rebelde con sus padres: Morticia y Gomez Addams (Catherine Zeta Jones y Luis Guzmán) y que debe lidiar con el hecho de sentirse excluida, irónicamente, en una escuela para excluidos.

“Ella atraviesa muchas cosas emocionalmente durante la temporada en la escuela y creo que hemos sido como que bastante meticulosos con ¿Por qué insertamos esto aquí?. Eso fue interesante”, añade la actriz nacida en Los Ángeles, pero de raíces mexicanas y puertorriqueñas.

Esa meticulosidad en su performance, tiene que ver también con la mano del director Tim Burton, quien desde un primer momento tuvo la visión de presentar una Merlina oscura, mordaz e inteligente, muy a su estilo.

Jenna ha confesado que al inicio se sintió completamente ‘perdida’ y ‘confundida’, pues Burton no quería que su personaje tuviera expresión alguna ‘Quería una superficie plana’, declaró en una entrevista. Es más, en algún momento, pensó que la gente, incluso el propio Burton, no confiaba en su trabajo. Sin embargo, su talento hablaron por ella y hasta pudo construir su personaje con sugerencias propias.

“Trabajar con Tim Burton ha sido maravilloso, es tan bueno, tan talentoso, he aprendido mucho de él. Siempre me hacía preguntas, quería saber cómo estaba, mis sentimientos, siempre ponía mis prioridades sobre cualquier cosa, y eso no lo hace cualquier director especialmente cuando son tan exitosos como él. Y eso lo aprecio mucho”, dice.

Y como sólo a Tim Burton se le podría ocurrir, la actriz Christina Ricci, la primera Merlina, aparece en esta serie, aunque no como Merlina adulta ni mucho menos, sino como un personaje sorpresa dentro de la escuela de excluidos: Nevermore, donde su look es tan opuesto a la niña de las trenzas negras, que apenas si se le reconoce.

Al cuestionarle si en algún momento conversó con Christian Ricci, sobre la vez en que interpretó a Merlina, Jenna asegura que su personaje es una creación absoluta, teniendo en cuenta de que no se trata de la niña de los noventa sino de la adolescente. “Yo creé mi propio personaje. Con Christina no hablamos para nada de su Merlina y creo que fue bueno de esa forma también porque es como que ella hizo el suyo y yo hice el mío y nos respetamos por eso también”.

Esta jovencita de mirada profunda, como su personaje, se las trae, no por gusto el propio Tim Burton ha declarado: “Es como una actriz de cine mudo en el sentido de que es capaz de transmitir cosas sin palabras. Y ver esa vida interior y las sutilezas fue emocionante. No me puedo imaginar otra Merlina”.