¿Quién es Ash y cómo se convirtió en maestro Pokémon?

Un nuevo campeón es tendencia. Pero uno dentro del universo de Pokémon, el primer anime de la franquicia de videojuegos RPG que sacó su primer juego en 1996. Tal fue el éxito de esta franquicia que el anime “Pokémon” salió al año, en 1997.

Hoy, millones de fans en todo el mundo vieron el nuevo capítulo de la franquicia, donde el protagonista Ash Ketchum logró la meta de su vida: un momento que iguala al de otros protagonistas de anime, como Gokú de Dragon Ball volviéndose el más fuerte, o Naruto siendo Hokage. Pero si no sabes de qué se está hablando, aquí te explicamos todo sobre Ash Ketchum y su gran travesía en el mundo Pokémon.

¿Quién es Ash Ketchum del Pueblo Paleta?

Ash Ketchum es un niño de 10 años originario del Pueblo Paleta, una locación ficticia del anime y juegos de la franquicia Pokémon. Justo en su décimo cumpleaños, como todo niño del lugar, tiene la posibilidad de empezar su travesía en el mundo de Pokémon, unas criaturas que conviven con la naturaleza y los humanos, y son usadas para miles de fines, y que pueden ser transportados en unos aparatos llamados pokebolas.

Pero Ash ha pasado su infancia viendo batallas de entrenadores que pelean con sus pokémon en televisión. Él quiere ser eso: un maestro de las batallas Pokémon. En su pueblo, el profesor Oak, encargado de investigar y administrar Pokémon en su pueblo, le podrá entregar uno de tres pokémon: un Squirtle, pokémon de agua; Bulbasaur, de planta; y Charmander, de fuego.

La batallas en la serie consisten en una pelea de Pokémon que los entrenadores escogen. Foto: Toei Animation

Sin embargo, cuando es su turno de iniciar su travesía, Ash se levanta tarde. Corre hacia el laboratorio para recibir su primera criatura, pero ya todas han sido entregadas a muchachos que llegaron temprano. Así, el profesor Oak le entrega un pokémon, que aunque no está totalmente adiestrado, puede servirle para empezar su travesía: Pikachu, un pokémon eléctrico.

Ash no tiene más remedio que quedarse con él. Es entpnces cuando nace el primer conflicto de la serie: Pikachu no está adiestrado y no quiere hacer caso a Ash, su entrenador. Pero en el primer capítulo, el amor y afán de protección del protagonista por su pokémon hace que la criatura eléctrica cambie de parecer y reconozca al muchacho de 10 años como su entrenador.

De ahí, la pareja Ash-Pikachu conoce a más personas, atrapa más Pokémon, y tiene miles de aventuras. Todo sucede motivado por el deseo de Ash de aprender más sobre estas criaturas y vencer a cada entrenador en luchas con Pokémon. Aunque para eso tenga que perder decenas de veces.

Ash ya es campeón mundial y fans en el mundo lo celebran. Foto: TV Tokyo

¿Cómo Ash se ha convertido en maestro Pokémon?

Si bien ser maestro Pokémon no está del todo definido, se puede inferir que para serlo Ash debe vencer al mejor entrenador del mundo.

Para eso, el protagonista no solo ha tenido que visitar miles de gimnasios en diferentes regiones de este mundo, que es un requerimiento para participar de las ligas regionales de batallas, sino también vencer a todo entrenador que se le cruce.

Pero esto le ha costado. En su travesía, Ash perdió en seis ligas oficiales. Estos fueron los rivales que le impidieron alcanzar su meta en ese momento.

Liga Indigo - Perdió contra Richie.

Liga Johto - Perdió contra Harrison.

Liga Hoenn - Perdió contra Tyson.

Liga Sinnoh - Perdió contra Tobias.

Liga Unova - Perdió contra Cameron.

Liga Kalos - Perdió contra Alain.

Ash Ketchum se hizo con la copa del Torneo de Maestros Pokemón. Foto: Twitter / Pokemon España

Sin embargo, Ash llegó a la región Alola, donde ganó su primera liga venciendo a Gladion. Eso solo fue el inicio, y ahora el entrenador ha vencido a Lionel en la final Mundial de Pokémon, y lo hizo peleando con su primer amigo, Pikachu.

¿Qué le falta a Ash?

Como todo buen protagonista de anime, Ash declaró su meta en el primer capítulo de la serie y todo el desarrollo, durante 25 años, lo ha llevado hasta aquí, donde parece que la ha logrado. Ya es el campeón del mundo de batallas Pokémon. ¿Ahora qué le falta a este protagonista y a la serie?

A pesar de que parezca que su personaje está completo, aún quedan tres episodios más, que parecen ser los últimos episodios de esta serie de aventuras de Ash. Aquí te detallamos los nombres y cuándo se estrenan.

Proyecto Mew , 25 de noviembre

, 25 de noviembre Aprovecha el futuro , 2 de diciembre

, 2 de diciembre ¡Pokémon! ¡Qué bueno que te conocí !, 9 de diciembre.

¿Ash considerará que se ha convertido en el “mejor, mejor que nadie más”? ¿Será este el final de la serie? ¿Veremos más de Ash en el futuro? ¿Tendremos otro protagonista? En un unas semanas lo sabremos.