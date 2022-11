Pokémon: ¿cuántos años tiene Ash?, la interrogante que inquieta a los fans [VIDEO]

El último fin de semana se vivió, quizás, uno de los triunfos más esperados de la TV, Ash Ketchum de Pueblo Paleta finalmente ganó una liga importante y fue el gran vencedor de la región Alola.

Tras 22 años de espera, entre las cosas que se preguntaban los fans era cuántas ligas había perdido desde 1997. Entre ellas están: Kanto (1999), Johto (2002), Hoenn (2005), Sinnoh (2010), Unova (2013), Kalos (2016). La otra interrogante que acompaña a los seguidores es: ¿cuántos años tiene ahora Satoshi?

Ash y Pikachu por fin tuvieron su victoria. Foto: TV Tokyo

Según el portal Game Theory y Bulbapedia, sitio que recopila información de Pokémon, Ash comenzó su viaje con 10 años, 10 meses y 10 días, información que fue confirmada por el guionista del anime, Takeshi Shudo.

Pokémon Sol y Luna: Ash ganó la Liga Alola

Con 22 años de diferencia, todo indica que el entrenador figura todavía con la misma edad: no ha pasado ni un año más. Para seguidores del anime esto no tendría mucho sentido, debido a que no todas las ligas pueden haberse dado de forma continua.

La teoría en torno a su edad menciona que solo al final del anime de Pokémon X/Y, Ash debería tener 16-19 años, por lo que al inicio de las temporadas de Sol y Luna, Satoshi cumplió los 20 años de edad.

Pero eso no es todo, las historias siguen y ambos portales indican que el paso de meses entre las ligas deben ser tomadas en cuenta, por lo que haciendo cálculos, la edad de Ash Ketchum estaría oscilando entre los número expuestos en el párrafo anterior.

Pese a la historia que tiene Pokémon en el mercado, tanto comercial o TV, quizás uno de sus mayores interrogantes es el de la edad real de Ash. Fans esperan la confirmación oficial de la compañía que tiene sus derechos para así resolver esta duda.