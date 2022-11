“House of the dragon” persigue los Emmy: 12 actores fueron postulados

“House of the dragon” llegó a HBO Max para redimir “Game of thrones” y el final que dejó insatisfechos a los fans. No solo vimos el inicio de la Danza de los Dragones, sino que también conocimos a los integrantes de la Casa Targaryen.

La cadena de televisión confía en el éxito del programa y cree que arrasará en los Premios Emmy 2023. De acuerdo con Gold Derby, ha postulado a 12 actores para la ceremonia. Dos de ellos como protagonistas y 10 como secundarios.

Actores principales

Emma D’Arcy - Rhaenyra Targaryen

Paddy Considine - Viserys Targaryen

Actores de reparto

Fabien Frankel - Ser Criston Cole

Rhys Ifans - Otto Hightower

Matthew Needham - Lord Larys Strong

Matt Smith - Daemon Targaryen

Steve Toussaintt - Lord Corlys Velaryon

Milly Alcock - la joven princesa Rhaenyra Targaryen

Eve Best - la princesa Rhaenys Targaryen

Emily Carey - la joven Alicent Hightower

Olivia Cooke - la adulta Alicent Hightower

Sonoya Mizuno - Mysaria.

"House of the dragon" y su apasionante lucha por el poder. Foto: HBO

¿De qué trata “House of the dragon”?

La historia se centra en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución. De esta forma, conoceremos qué les pasó tras un conflicto intrafamiliar por el poder.

¿Dónde ver la serie?

“House of the dragon” se encuentra disponible en HBO Max, plataforma en la que también se halla su predecesora, “Game of thrones”. Para ver el contenido, puedes acceder a una suscripción desde los S/ 19,90.