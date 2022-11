“Black Panther 2″ en Perú: preestreno es criticado por falta de representatividad afrodescendiente

El pasado martes 8 de noviembre, diversas personalidades del mundo del entretenimiento peruano se reunieron en un cine local para asistir al avant premiere de “Black Panther 2″. En fotos y videos, los invitados posaron con el escenario propuesto por parte de los organizadores del evento.

Con el paso de las horas, fanáticos no solo vieron cómo la película se volvía viral, sino también la aparición de una crítica que exponía la falta de representatividad, a gran escala, de miembros de la comunidad afroperuana en la reunión.

La crítica de Stefano Ayubu al estreno de “Pantera Negra 2″ en Perú

Al ser “Black Panther” la película de Marvel con un protagonista y reparto en mayor parte afrodescendiente, en las diversas galas de estreno de la cinta no solo el cast es invitado, sino también personalidades que forman parte de esta comunidad.

De esta manera, quien alzó la voz fue Stefano Ayubu, estilita y director creativo muy conocido en redes sociales. A través de su cuenta de TikTok, compartió la falta de presencia de afrodescendientes en el avant premiere en Perú de “Black Panther 2″. Comparó la organización a la que tuvo la película en Estados Unidos —donde fueron invitados Rihanna, Dominique Thorne— o Brasil, donde hubo representación de la población afrodescendiente.

“Cuando vi las historias de la avant premiere y no vi ninguna persona de color tuve un sentimiento raro, no sé si fue porque no me vi identificado con los asistentes u otra cosa. Era una oportunidad para hacer un gran evento con nuestra comunidad afroperuana en el país. Músicos, modelos, creadores de contenido, etc, pudieron ser invitados”, indicó.

Tras el análisis de Ayubu, quien también habló sobre lo ocurrido en el estreno de “Black Panther 2″ fue la actriz Ebelin Ortiz. Mediante su cuenta de Twitter, recordó los comentarios que la cantante Bartola dio días atrás, donde indicó que no se siente parte de la población afroperuana.

“Totalmente de acuerdo. Pero esa visibilización es más lejana cuando una cantante, notoriamente afroperuana, sale a decir que es peruana. ¿Cómo se hace el cambio? Hablando, visibilizando, evidenciando”, escribió.

Ebelin Ortiz opinió sobre el avant premiere de "Pantera Negra 2" en Perú. Foto: @ebelinortiz

Así también, la periodista y activista afroperuana Sofía Carrillo resaltó que no solo miembros de la comunidad afroperuana no estuvieron presentes en mayor número, sino también integrantes de pueblos indígenas. “La invisibilización también es una manifestación de la violencia racista. La representación importa”, escribió.