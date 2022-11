Jackie Chan casi muere cuando rodaba escena para icónica película de los 80: ¿qué salió mal?

Jackie Chan es una de las estrellas de acción más famosas del cine de Hollywood. Su carrera ha estado llena de éxitos, los mismos que le han abierto el paso para enfrentarse contra el mismísimo Bruce Lee. Sin embargo, una de las películas que grabó en los años 80 lo dejó al borde la muerte.

Chan no solo es famoso por sus escenas de lucha, sino también por ser él quien hace sus stunts sin ayuda de un doble de riesgo, pero fue justo uno de estos momentos que pudo quitarle la vida.

En concreto, fue mientras filmaba “La armadura de Dios” de 1986. ¿Qué pasó? Los detalles te los dejamos a continuación.

Jackie Chan inició su carrera actoral a principios de los años 70. Todavía sigue activo en la industria, aunque con menos notoriedad que en anteriores décadas. Foto: composición LR/MUBI/El País

“La armadura de Dios” casi mata a Jackie Chan

En 2017, Yahoo entrevistó a Jackie Chan y el actor reveló la dramática experiencia que vivió en el set de “La armadura de Dios”. Estaban grabando en las montañas algunas escenas y una de ellas implicaba una acrobacia en un árbol, justo luego de beber una lata de cerveza.

La primera toma salió bien, pero el artista hongkonés prefirió repetirla, porque sentía que le faltaba más agilidad. Así, tomó otra bebida, la destapó y saltó, pero no contó con que sucedería lo impensable: una rama se quebró, cayó directo al suelo y se golpeó con una roca.

“Sentía que me dolía la espalda. Entonces me levanto, pero todo el mundo me empuja hacia abajo porque todo mi cuerpo estaba entumecido. Para cuando se me pasó el entumecimiento, entonces siento el aire y veo la sangre. Fuimos al hospital... Casi muero ”, recordó el actor.

Acto seguido, fue llevado, desde las montañas, de emergencias al hospital más cercano. Probablemente, lo impactante fue que, según Yahoo, los doctores encontraron que el cráneo del artista marcial estaba fracturado.

Afortunadamente, logró recuperarse y completar su trabajo en el proyecto que casi le cuesta la vida.