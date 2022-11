“Terrifier 2″: ¿quién da vida al sanguinario payaso? El actor detrás de Art the clown

“Terrifier 2″ sigue dando de qué hablar entre los usuarios de redes sociales. Con momentos en los que las explícitas escenas son el tema central, quien se robó la atención del público es Art the clown, el villano que ya empieza a tener un séquito de espectadores que quieren saber más de él.

Mientras llega la tercera película de esta saga slasher, muchos se preguntan quién interpreta al payaso asesino de “Terrifier”. Con más de un fanático buscando su perfil, el crecimiento de su cuenta en IMDb e Instagram son muestra de su popularidad.

"Terrifier 2" es la película de terror del momento. Fans esperan que llegue a Latinoamérica. Foto: Dark Age Cinema

‘Terrifier 2′: ¿quién es el actor detrás de Art the clown?

Art the clown es el asesino que no habla en sus cintas. Su risa malvada, el traje de payaso, su maquillaje y sus afilados dientes son su marca personal. El personaje recae en David Howard Thornton, actor que viene interpretándolo desde “Terrifier” de 2016.

David Howard Thornton da vida a Art the clown. Foto: @davidhowardthornton/Instagram

Según su cuenta de IMDb, el artista nació el 30 de noviembre de 1979. Prestó su voz para videojuegos como Two worlds II: pirates of the flying, Fortress (2010), The invizimals: the lost kingdom (2013) y The bravest knight (2019).

Fue parte de “Gotham” durante la temporada 4 como un trabajador y personificó a Joker en la entrega 3 de la serie fanmade “Nightwing: escalation”.

Tras su paso por “Terrifier” 1 y 2, el actor será parte de “Night of the living dead 2″, “Stream” y “The mean one”.

“Terrifier 2″ fue presentada para los Oscar 2023

Damien Leon, director de la saga, confirmó que habrá "Terrifier 3" y una cuarta parte que cerrará la historia. Foto: composición LR/Bloody Disgusting

Aunque a muchos pueda parecerle extraño, “Terrifier 2″ fue presentada a consideración para los Oscar 2023. El portal Bloody Disgusting, productora detrás de la cinta, compartió con los fanáticos que Art the clown y sus inquietantes escenas serán vistos por los miembros de la Academia.