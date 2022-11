“AFHS”: ¡Adiós, Bernardo! Macarena termina con él al no decidir si ama o no a Joel

Luego de recibir los consejos de Joel, Macarena decide terminar con Bernardo, al no estar segura si deben o no ser pareja. “¡Te he entregado cada gota de mi amor! ¿Tiene esto algo de malo?”, le dice el joven a Montabán, al discutir por el fin de su relación. Si bien ella dice que “lo que pasa es cosa de ella”, admite que no está cómoda con que él sea un hombre intenso.

“Como te digo, no quiero algo serio ahora. Te veo como un amigo, pero no de otra manera. Quiero estar soltera”, contestó ‘Maca’ como parte de sus explicaciones. Luego de la partida de Bernardo, ella y Peter hablan. El mayordomo le dice: “A usted no le gustan los hombres intensos, pero sí los relajados, ¿no?”. VIDEO: América TV