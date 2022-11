“AFHS”: ¡No se dejó humillar! Cristóbal respondió a Diego tras gritarle por trabajar de chupete

Con el objetivo de pagar la deuda que tiene con su padre, Cristóbal Montalbán decidió trabajar de impulsador. Como representante de una marca de chupetes, le toca repartir sus productos fuera de la bodega de don Gilberto. “¿Quién será el infeliz que han convencido para estar así en la calle?”, dijo el chef mientras se burlaba a lo lejos. Al ver que es su hijo, no duda en ir a reclamarle.

“¿Qué estás haciendo? Quítate eso. ¿No te da vergüenza?”, gritó Diego. “No papá, no me puedo ir. Tengo chupetes que entregar. ¿Crees que me gusta estar vestido así? No me iré porque todavía tengo una deuda contigo y cosas que entregar”, respondió el joven. Cansado, el cocinero forcejea con su hijo, pero es detenido por Francesca. Luego de que la pareja se va, la gente aplaude a Cristóbal por defender su trabajo. VIDEO: América TV