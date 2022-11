Catalina y ‘El Titi’ vuelven: Gregorio Pernía confirma regreso de “El final del paraíso”

Telemundo sigue apostando por sus series más exitosas. Tras el regreso de “Pasión de gavilanes” y el estreno de “La reina del sur 3″, televidentes están a poco de ver un retorno más, el de “El final del paraíso”. Protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, la trama retornaría a la televisión para concluir la historia de ‘El Titi’ y Catalina.

En una transmisión en vivo en Instagram, el actor le contó a sus seguidores que el spin off de “Sin senos sí hay paraíso” volverá para una cuarta temporada , con la intención de darle un cierre a la historia de la pareja.

“Esto es algo que me han contado dos personas importantes. Van a hacer la última temporada. Serán 40 capítulos de la historia final de Catalina y ‘El Titi’ , la misma que se podrá ver por Telemundo y posteriormente por Netflix”, dijo a su audiencia.

Gregorio Pernía habla de la temporada 4 de “El final del paraíso”

“Esto no se lo he contado a Carmen Villalobos porque me lo dijeron hace poquito. Así que, si le pueden decir que vamos a hacer la otra temporada, en buena hora”, agregó.

La última vez que “El final del paraíso” emitió sus capítulos fue en el 2019. En aquel entonces, Mariana y su madre, Catalina, se reencontraron. En una dramática escena, la joven entregó a su hija a ‘Cata’ para que ella la cuide, ya que mucha gente la quería ver muerta. Al final, es asesinada en presencia de su mamá.