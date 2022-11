“Don gato”: ¡Nada tierno! La verdadera voz de Benito Bodoque que te romperá el corazón

La televisión tiene un espacio guardado para series ícono. Historias como “Mi bella genio”, “La familia Ingalls”, “Hechizada” y más son recordadas por televidentes que hasta hoy siguen viendo sus capítulos pese a haber pasado ya varias décadas. La animación también tiene sus joyas y ese es el caso de “Don gato y su pandilla”.

“Top cat”, en su idioma original, llegó a ABC en 1961, con la misión de tomar la posta de “Los Picapiedra”, show que logró éxito tras su estreno. Si Pedro y compañía tenían sus capítulos inspirados en la vida cotidiana y la familia, “Don gato” era todo lo contrario, y exponía las desventuras de un grupo de mininos vagos que solo querían vivir fácil y sin preocupaciones.

Pero la fama no acompañó a “Don gato y su pandilla” y, con tan solo 30 capítulos, fue cancelada. Con el paso del tiempo, y con la compra de productos para la televisión mexicana, la serie llegó a dicho país, uno que le dio un doblaje emblemático y le otorgó otra oportunidad en la TV.

"Don gato y su pandilla", la serie que logró fama en América Latina por la singularidad de su doblaje. Foto: ABC

Los actores de doblaje tuvieron la oportunidad de adaptar el libreto, saltarse traducciones, y dar modismos locales a los personajes. De esta manera, el trabajo que realizó Jorge Arvizu, ‘El Tata’, con Benito Bodoque y Cucho marcó a una generación.

“ Benito en inglés tenía una voz ronca, como un gángster, que no me gustaba para nada, entonces decidí probar algo más infantil y quedó excelente . A Cucho le puse un acento yucateco, porque el gato me recordó al actor de Yucatán, Héctor Herrera, que estaba igual de ojón que él. Funcionó ambos”, dijo el actor en una entrevista a BBC en el 2011.

Sí, quizás muchos no saben, pero en “Top cat”, Benito, que recibió el nombre de Benny the Ball en su idioma original, fue interpretado por el actor Maurice Gosfield, artista que tenía una voz grave y que se alejaba completamente de la versión que Arvizu le dio.

Jorge Arvizu, conocido en la industria como el ‘Monstruo sagrado del doblaje’, falleció el 18 de marzo de 2014, tras trabajar más de 60 años en el cine y la TV. Dio su voz a Benito Bodoque por última vez en el 2011, en la película “Don Gato y su pandilla”.