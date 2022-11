“AFHS”: Jimmy le rompe el corazón a Kimberly tras admitir que está con ella por pena

Tras descubrir que Alessia Montalbán le dio un libro de regalo a Jimmy, Kimberly y él tienen una acalorada discusión. Luego de preguntarle por qué aceptó el presente, el menor de los Gonzáles le dice que no es nada por lo que se deba molestar. “Estoy harta de esto. Me muero por ti y tú juegas conmigo”, le dice la hija de Dalila. Él lo niega y le dice que si volvió con ella solo fue porque lo presionó. “Es así, estoy contigo solo porque me dio pena”. Tras esto, ambos rompen.

Más adelante, Jimmy conversa con Koky y se sincera con él. "Ella no es Alessia, ¿no? Te gusta, admítelo", le dice la pareja de su mamá. "Sí, cuando la veo me falta el aire, me tiemblas las manos y más sentimientos", explica. Si bien acepta lo que siente por Montalbán, también comenta que ella posiblemente no siente lo mismo que él. Lo que no sabe es que mientras discutía con Kimberly ella los estaba viendo. En una escena posterior, Alessia confirma que le gusta Jimmy.