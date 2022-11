Aunque no lo creas, han pasado 23 años desde que “Betty, la fea” se estrenó en la pantalla chica. A pesar del tiempo, y de que ya no está en Netflix, esta telenovela de la RCN Televisión protagonizada por Ana María Orozco no solo sigue guardando algunos secretos, sino que también se mantiene en el recuerdo de miles de fans de Colombia y toda Latinoamérica.

Si bien sus protagonistas siempre serán asociados a la trama, muchos de ellos han apostado por renovar su carrera y volver a las tablas. En ese sentido, se ha anunciado que los actores Julio César Herrera (Freddy Stewart Contreras), Natalia Ramírez (Marcela Valencia) y Lorna Cepeda (Patricia Fernández) llegarán al Perú con el show de teatro “El diván rojo”.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez son populares entre en fandom de "Betty, la fea". Foto: RCN

¿De qué trata “El diván rojo”?

“Un prestigioso sexólogo, el doctor Luis Mario Dávila, debe emplear a fondo todos sus conocimientos y estrategias cuando atiende en su consultorio a Carla Santamaría, una obsesiva de los hombres y el sexo, que busca el camino que la lleve a amar a un solo hombre. Una interesante misión que tiene un sinfín de matices”, recita la sinopsis oficial.

Dirigido por Víctor Quesada y escrita por el mismísimo Fernando Gaitán (creador de “Betty, la fea”), el espectáculo gira en torno al famoso Luis Mario (Herrera) y su guapa paciente Carla Santamaría (Cepeda). Ella lleva una terapia sexual en el diván rojo y la consulta conduce a innumerables situaciones hilarantes.

La presencia de Ramírez será una participación especial, pues, además de tener su cameo, es la productora de la puesta en escena.

"El diván rojo" llegará a Lima el 15 de abril de 2023. Foto: captura de Entrada ya

¿Cuándo llegarán los actores de “Betty, la fea” al Perú?

“El diván rojo” tiene agendada una fecha única en Lima , para el 15 de abril de 2023, a las 7.00 p. m. en el Teatro Canout de Miraflores ; no obstante, se esperan fechas también para Arequipa y Trujillo. En tanto, las entradas están a la venta desde ahora, a través de la web Entrada ya.

Los precios de los tickets en preventa van desde S/ 90.