Raymond Lee: “Los viajes en el tiempo nos dan calma”

Universal + trae de regreso ‘Quantum Leap’, la serie futurista de los años 90, hoy de culto, que protagonizó Scott Bakula como Sam Beckett. Pero no se trata del remake, sino de la continuación de la historia, donde Raymond Lee interpreta al doctor Ben Song, un científico que, al igual que su predecesor, realiza viajes en el tiempo, saltando de cuerpo en cuerpo, mientras intenta mejorar las vidas de quienes habita y descubrir por qué desapareció Sam Beckett hace más de treinta años. La República conversó por Zoom con Raymond Lee (Top Gun: Maverick, Mozart in the Jungle) sobre el reto que asume. La serie se estrenó ayer por esa plataforma.

¿Es cierto que eres fan de la serie original desde que eras un niño?

Sí. Era un poco joven cuando la vi, gracias a mi mejor amigo en sexto grado y me pareció magnífica. Nunca he visto un storytelling hecho de esta forma. Me gusta la idea de un chico tratando de cambiar la historia para mejorarla.

¿Fue difícil aceptar el papel considerando la responsabilidad de ser el protagonista de la secuela de una serie tan icónica como ‘Quantum Leap’?

Claramente hay presión. Existe un aspecto que te hace creer que los fans originales son una audiencia a la que quieres cuidar, pero también es recordar que estamos creando una serie nueva y es como muy lindo saber que tenemos la bendición de las personas que la hicieron en el pasado y nos están dando la posibilidad de volar con nuestra nueva historia. Ahora tenemos un nuevo mundo en los cuarteles, hay mucha historia que descubrir. Es un show completamente nuevo.

¿Qué podemos esperar de esta nueva versión de ‘Quantum Leap’ en relación a la serie de los noventa?

En primera instancia es más acelerada, con un ritmo más rápido, hay más tecnología porque se ha evolucionado en los últimos 30 años, así que hay más información y muchas cosas que están pasando. Creo que la acción está presente al cien por ciento.

Si tuvieras la oportunidad de volver al pasado ¿a qué época te gustaría ir y por qué?

Probablemente a los 60, creo que es buena época. Yo sé que era un tiempo que como todos, tenía sus cosas locas, pero también sé que era una década donde vería salir música increíble y el nacimiento de las guitarras eléctricas. Me gustaría estar ahí para esos momentos.

De todos los episodios que has grabado, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado?

De los primeros episodios me gustó mucho el tercero porque vamos a los 70 y exploramos los looks, los carros, los colores y estilos increíbles. También está Las Vegas de aquellos años, el show de las chicas. La decoración te hace ir efectivamente a ese tiempo, fue muy especial. Amo ese episodio.

¿Por qué crees que a la gente le fascinan las historias donde se vuelve al pasado?

Creo que hay un confort ahí. Creo que cuando podemos ver la historia centrada en tiempos más sencillos, la gente se siente más cómoda. Con el contexto actual del mundo, con muchas cosas pasando, queremos volver a cosas que nos hagan sentir cómodos y buscamos series, películas y canciones que nos calmen. Creo que ahora hay muchas series sobre viajes en el tiempo porque nos calman.

¿Qué es lo que más te gusta de Ben Song, tu personaje?

Me gusta que es mejor persona que yo. No es que sea demasiado, pero siempre se pone primero en la línea para ayudar a alguien más y cuando haces eso todo el tiempo, inclusive actuando, eso repercute en tu vida y te hace pensar en otras personas que están sufriendo o que no tienen tanto como tú. Eso siempre mantiene el nivel de empatía justo ahí, y eso me gustó mucho de Ben.