“El exorcista”, filme dirigido por William Friedkin, es una de las películas de terror más icónicas de la historia. Desde el caso real que inspiró la cinta hasta las misteriosas historias dentro del set de grabación, existe toda una serie de leyendas en torno a la cinta. Sin embargo, son pocos los que conocen el caso de Lalo Garza, mexicano que se encargó del redoblaje para la edición extendida.

A Garza se le reconoce por ser la voz de Krilin en “Dragon Ball”, pero no muchos recuerdan que también fue el director de doblaje en la versión de “The exorcist” con escenas nunca antes vistas, lanzada originalmente en el 2000.

No fue sino hasta 2016 en una transmisión en vivo que Lalo contaría todo lo que le pasó mientras se encontraba en medio de ese trabajo: una suerte de sinsentidos que, pese a ser escéptico, le parecieron muy extraños.

Lalo, un escéptico puesto a prueba

Todo empezó desde el momento en que Lalo se dispuso a ver la película. Esa noche, mientras veía el filme, se fue la luz en su casa. Que esto pasara era extraño, ya que el edificio donde vivía tenía una planta eléctrica privada para evitar eso.

El exorcista es considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Foto: Warner Bros

Lo que es peor, cuando la luz regresó, la TV y la videocasetera en la que estaba mirando el filme se encendieron automáticamente y la cinta se reanudó justo en la famosa escena de la araña, en la que Linda Blair baja las escaleras de una manera peculiar.

Tres llantas en una hora

Posteriormente, mientras ya habían iniciado las sesiones de grabación, Lalo volvió a sufrir un raro episodio en una salida con su amigo. Mientras conducía, uno de los neumáticos de su auto se malogró; nada raro hasta lo siguiente.

"El exorcista" se estrenó en 1973. Foto: Warner Bros

Cuando estaba dejando a su acompañante en su casa, la misma rueda volvió a pincharse y Lalo la cambió por la de repuesto. Pero solo unos minutos después, con el auto detenido, otra llanta se pinchó de la nada.

“Se pincharon tres llantas en una hora. ¿De cuándo acá se te pinchan tres neumáticos en una hora?”, recordó Garza.

¿Mamá, eres tú?

Ese mismo fin de semana, luego del incidente en auto, Lalo esperaba la visita de su mamá, por lo que se fue a dormir temprano. Al día siguiente, en la mañana, un azotón de su puerta principal lo despertó de golpe.

"El exorcista" fue protagonizada por Linda Blair. Foto: Warner Bros

“A mí me molesta que me despierten con ruidos muy fuertes”, contó. Por eso, enojado, fue a reclamarle a su madre por qué había azotado tan fuerte la puerta. “Mamá, te he dicho mil veces que no...”, pero no había nadie ahí y todo seguía cerrado.

Una experiencia que jamás olvidará

Lo que siguió para Lalo Garza fueron más cosas extrañas. En la cabina de grabación se colaba un ruido extraño, una de las cintas se trabó en la escena en la que aparece la cara del diablo y una vez el mexicano vio una sombra detrás de él en su auto.

"Dragon Ball Super: Super Hero" - Lalo Garza. Foto: Crunchyroll