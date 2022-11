“¡Me muero!”: Raúl ‘volvió’ a “AFHS” tras reconocer a Charito en su exótico calendario

Luego de que Koky descubriera que las ‘fotos prohibidas’ de Charito han llegado a un calendario, no dudó en ir donde su pareja para contarle que, pese a todo, es un éxito de ventas en la ciudad. Ella, desesperada porque no quiere que nadie la reconozca, evita al resto de los Gonzáles, pero no contó con que sus expretendientes reaparezcan para preguntarle por su sugerente almanaque.

El primero en llamarla fue Lucho, quien admitió que no necesitó verle la cara a la modelo para saber que era ella. La gran sorpresa en “Al fondo hay sitio” fue el ‘regreso’ de Raúl del Prado. El popular ‘Platanazo’ llamó a Charito para preguntarle por sus imágenes, las cuales negó. “No soy yo, por favor. ¿Cómo que la pose es mía? ¡Me muero!”, dijo el personaje de Mónica Sánchez. VIDEO: América TV