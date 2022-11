“Mi bella genio”: ¿Lo viste? El sutil truco de Bárbara Eden para ocultar su embarazo en TV

De todas las series ícono de la televisión internacional, los espectadores tienen un espacio guardado para “Mi bella genio”, show protagonizado por la recordada Bárbara Eden. Estrenada en 1965, en la serie actuaban también por Larry Hagman y Bill Daily, quienes dieron vida al mayor Anthony Nelson y mayor Roger Healey.

Perú no ha sido ajeno a su éxito, ya que desde su primera emisión logró gran éxito en la TV. Incluso, en pleno 2022, a más de 57 años de su estreno, “I dream of Jeannie” es emitida nuevamente y su popularidad se mantiene.

El embarazo de Bárbara Eden: ¿cómo se escondió en “Mi bella genio”?

En el documental “Out of the bottler: i dream of Jeannie”, el creador de la serie, Sidney Sheldon, contó cómo contrató a Bárbara Eden de protagonista. “En mente tenía a una mujer joven, hermosa y con gran sentido del humor. En algún punto llegó Bárbara y la compenetración fue inmediata”, mencionó.

Luego de contratarla y ofrecer el piloto a NBC, la cadena compró la serie. Pero, la celebración vendría por partida doble, ya que Eden se enteraría poco después de que estaba embarazada de su primer hijo. “¿Cómo ocultas tu barriga en un sexy traje como el de Jeannie?”, se preguntó.

“Supe que el programa se había vendido, justo horas antes de saber que estaba embarazada de mi primer niño. Llamé a Sidney y le dije que teníamos que hablar. Tras informarle, pensé que me quedaría sin trabajo, pero él me respondió que no me iban a remplazar”, mencionó en el documental.

Bárbara Eden en la primera temporada de "Mi bella genio". Foto: NBC

Con Sidney Sheldon queriendo contar con ella para “Mi bella genio”, al productor y a la intérprete no se le ocurrió otra idea que jugar con el vestuario de Jeannie. Al mismo se le agregó más telas en la parte frontal para que la barriga no se note.

“Ayudó el truco de cámaras también. La filmamos de la cintura para arriba y cambiamos algunas de sus líneas para que no haya mayor problema.

“ Trabajé en la serie hasta el octavo mes de mi embarazo y filmé once episodios del programa durante ese tiempo. Muy pocos saben que estaba embarazada para la primera temporada del show”, mencionó Eden.

Bárbara Eden y su esposo Michael Ansara junto a su hijo Mathew. Foto: AP

Bárbara Eden estuvo casada con Michael Ansara, con quien tuvo a su hijo Mathew. “Lo llamamos nuestro bebé amuleto de la suerte”, escribió la intérprete en su autobiografía de 2011, “Jeannie out of the bottle”. “Tras años de intento, por fin tuvimos un hijo, y lo amamos más de lo que las palabras podrían expresar”.

Matthew Ansara batalló contra la adicción a las drogas durante largo tiempo. El 26 de junio de 2001, murió a los 35 años por una sobredosis.