Revelar la orientación sexual es una decisión personal, ¿pero qué pasa cuando eres víctima de las circunstancias y te ves forzado a hacerlo anticipadamente? El último caso de ‘outing’ por una celebridad es el de Kit Connor. El actor, famoso por su papel de Nick en “Heartstopper”, se declaró bisexual no sin antes dejar un reflexivo mensaje para sus fans. Por supuesto, él no ha sido el único que ha pasado por esta situación.

Con ello en mente, te contamos las ‘coming out stories’ de cinco celebridades que se hicieron públicas debido al acoso de la prensa.

"Heartstopper" es una de las series de temática LGTBIQ+ más famosas de Netflix. Su trama ha sido renovada para 2 temporadas más. Foto: composición LR/Netflix

Rebel Wilson

Una de las famosas que emocionó a sus fans al declararse miembro de la comunidad LGTBIQ+ este año fue Rebel Wilson. La actriz sorprendió a sus seguidores cuando, a través de un post de Instagram, presentó a su novia y la definió como su “princesa de Disney”. Lo que poco después se dio a conocer es que esta revelación se dio luego de que la intérprete tuviera que hacerlo casi por obligación.

Según reporta The Guardian, el periódico Sydney Morning Herald publicó una columna del periodista Andrew Hornery tan solo un día después de que Wilson posteara la imagen. En el escrito, Hornery dijo (de acuerdo con el citado medio) que ya se había puesto en contacto con los representantes de Rebel antes de lo que subió para pedirles un comentario para el artículo sobre su relación.

No obstante, la actriz se había ‘adelantado’ al elegir ‘salir del armario’ en sus propios términos.

Rebel Wilson junto a su novia, la diseñadora de modas Ramona Agruma. Foto: captura de Instagram/Rebel Wilson

Polo Morín

Morín, que ahora se luce como un candente protagonista de “Donde hubo fuego” de Netflix, se vio forzado a emitir un pronunciamiento público hace algunos años después de que se filtraron fotos íntimas junto con su pareja, Lambda García.

El hecho es que su cuenta de Facebook fue hackeada en aquel entonces y las imágenes se hicieron virales. “Las fotos demuestran que soy una persona que ama y que es amada y que soy muy feliz y voy a seguir siéndolo. Esto no tiene por qué repercutir en mi carrera”, expresó Polo tras el suceso, después de haber negado por un año su relación (vía Cosmopolitan).

Polo Morin es Julián en "Donde hubo fuego". Foto: @polo_morin/Instagram

Kristen Stewart

Kristen Stewart, famosa por protagonizar la saga “Crepúsculo” junto con Robert Pattinson, no ha sido ajena a los comentarios, especialmente en torno a su vida amorosa. Sin embargo, esto llegó a su punto más álgido cuando fue perseguida por paparazzis para fotografiarla en lo que sería una cita romántica.

Fue luego de ello que la actriz confirmó que era “supergay” en su monólogo para el programa “SNL”, en 2017.

Kristen Stewart y Dylan Meyer mantienen una relación desde hace 2 años. Foto: Kristen Stewart/Instagram

Christian Chávez

Reconocido por su papel de Giovanni en la serie mexicana “Rebelde”, Chávez no ocultó que era gay a sus familiares y amigos. Pero su imagen pública recibió un duro golpe cuando se vio obligado a revelar públicamente su orientación sexual.

El artista contó para el programa “Montse y Joe” que, en el punto de mayor auge para RBD, unas fotos de su boda con su pareja de aquel entonces llegaron a Televisa. ¿El problema? El matrimonio fue en secreto y pedían dinero a cambio de no hacerlas públicas.

Finalmente, Chávez optó por contar su historia y, en un giro inesperado, el mencionado canal lo vetó. “Hace 12 años me dijeron: ‘Un personaje protagónico aquí ya no se te puede dar, porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, porque las marcas no quieren esto, porque las marcas no quieren verse involucradas en esto’”, expresó el también cantante.

Christian Chávez habla del difícil momento que atravesó cuando confesó su homosexualidad. Foto: archivo/La República

Neil Patrick Harris

Hollywood sabe que la estrella de “How I met your mother” se vio obligada a dar declaraciones públicas luego de una ‘campaña’ del bloguero Perez Hilton para que Patrick Harris contara lo que no quería. Así lo reveló el propio actor en entrevista con The Hollywood Reporter.

“Hubo una entrevista (en 2006) en la que se afirmaba que me habían preguntado si era gay y que mi publicista había dicho que ‘no era de esa tendencia’. Ese fue el extraño punto de inflexión catalizador porque esa expresión hizo estallar a Perez Hilton”, inició Neil.

“Se sintió ofendido por ello y entonces empezó a publicar sobre mí y a pedir a la gente que se presentara con verdades o historias. Entonces se hizo evidente que tenía que hacer algún tipo de movimiento respetable y decisivo”, agregó.

Neil Patrick Harris lleva varios años casado con el también actor David Burtka. Foto: Netflix life

Un caso peruano: Diego Bertie

Los medios de comunicación y espectadores tenían las sospechas de que Diego Bertie era homosexual. El actor no se refirió al tema hasta cuando se sentó en el set de “Magaly TV, la firme” para desenterrar sus fantasmas del pasado y ponerle punto final a las especulaciones.

Ello luego de que Jaime Bayly, autor del libro “No se lo digas a nadie”, revelara de manera críptica en diversas ocasiones sus amoríos con Bertie. Si bien este último no negó haber vivido su sexualidad abiertamente en su círculo cerrado, sí consideró innecesario tener que contarlo públicamente.

“Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera. Me hizo mucho daño”, contó el artista en el programa de Magaly Medina.

‘Sacar del clóset’, del inglés ‘outing’: explicación e implicaciones

¿Por qué alguien tiene que ‘salir del clóset’? ¿Está obligado/a a hacerlo? Hay muchas razones para que una persona decida hablar abiertamente de su orientación sexual o no; sin embargo, esta decisión debe ser personal y no porque se vea forzado/a.

Pero hay (incontables) casos en los que las circunstancias se adelantan a la voluntad. Ahí es cuando interviene el término ‘outing’, el cual hace referencia, según explica La Campaña de Derechos Humanos (vía The Guardian), al acto de “exponer la identidad lesbiana, gay, bisexual o transgénero de alguien a otros sin su permiso”.

Si consideramos que una cuarta parte de la población mundial cree que ser LGBTQ+ debería ser un ‘delito’ (según investigación de la ONG británica Stonewall), puedes caer en cuenta de lo peligroso que llega a ser ‘desenmascarar’ a una persona sin su consentimiento. ¿La solución? Normalizar y visibilizar los derechos de la comunidad.