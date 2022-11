“Destino: la saga Winx” no tendrá final: Netflix no le da otra oportunidad y la cancela

Netflix se ha hecho conocido entre los cibernautas por rescatar series que fueron canceladas por grandes cadenas. “Lucifer” y “Manifiesto” son dos de ellas. No obstante, la situación que describiremos es distinta, ya que ha decidido darle fin a “Destino: la saga Winx”, una de sus producciones originales.

La historia, que nos presenta la vida de cinco hadas que comparten momentos de amor, rivalidad y secretos dentro de la escuela Alfea, no volverá para concluir su trama.

Quien dio la noticia de la cancelación de “Destino: la saga Winx” fue el showrunner Brian Young. En su cuenta de Instagram, publicó una carta dedicada a los fanáticos de la serie tras la triste noticia.

“Esta no es una noticia divertida para compartir, pero Netflix ha decidido no seguir adelante con la temporada 3 de ‘Fate: the winx saga’ . Esto es especialmente difícil porque sé cuántos de ustedes amaron el último ciclo”, escribió Young. “Estoy muy orgulloso de todos los que trabajaron en el programa y muy feliz de haber podido contar las historias que hicimos”, agregó.

Guionista de "Destino: la saga Winx" anunció su cancelación. Foto: @brianjyoung/Instragram

“Nuestro elenco y equipo trabajaron mucho para crear este mundo y personajes. Estoy agradecido por todos y cada uno de ellos, y por todos ustedes, por vernos. Han sido cuatro años increíbles. Ojalá nos volvamos a ver en el futuro”, publicó.

La serie original de Netflix llegó al servicio en el 2021. Solo en septiembre pasado, “Winx” presentó su temporada 2, una que ingresó en el top 10 del streaming sobre contenido más visto.

El elenco estaba constituido por Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham y Robert James-Collier, entre otros.

En redes sociales, fans no dudan en mostrar su descontento por la decisión.