¿Cómo fue para Scarlett Johansson participar en escenas íntimas con Joaquin Phoenix para “Her“?

Scarlett Johansson no interpretó físicamente a ningún personaje de “Her“, película que protagonizó Joaquin Phoenix, pero su voz sirvió para simular a Samantha, asistenta virtual de la que se enamora el personaje principal.

Estrenada en 2013 y premiada en los Oscar, la producción trata sobre el vínculo que se forma entre Samantha y Theodore Twombbly (Phoenix). En una de las escenas del largometraje, ambos intiman sexualmente hasta llegar al orgasmo.

¿Qué dijo Scarlett Johansson?

Entrevistada en el podcast “Armchair Expert“, Scarlett Johansson contó que el rodaje de “Her“ no fue convencional. Asimismo, detalló su experiencia al grabar escenas de sexo verbal con Joaquin Phoenix. Ambos estuvieron en el mismo estudio para grabar sus gemidos de manera conjunta.

“Intentamos hacerlo en una sola toma y él estaba como perdiendo la cabeza. Abandonó el estudio. Necesitaba un descanso”, explicó.

“Nunca quieres oír tu voz, y definitivamente no quieres oír cómo suena cuando tienes un orgasmo. Definitivamente, no quieres escuchar cómo suenas teniendo un orgasmo falso. Es tan asqueroso. Fue muy extraño”, agregó.

Scarlett Johansson: “Me sentí un objeto, me encasillaron”

En otra entrevista, esta vez para el podcast Armchair Expert presentado por el actor y comediante Dax Shepard —y reseñado por diario El País—, Johansson dijo: “Me convertí en un objeto, me encasillaron, tanto que no veía que me llegaran ofertas para las cosas que quería hacer”.

“Recuerdo que pensé para mis adentros: ‘Creo que la gente piensa que tengo 40 años’. Por culpa de que todos creían que era mayor, y de que había estado actuando durante mucho tiempo, me encasillaron en ese rol hipersexualizado”, comentó la protagonista de “Lost in Translation” en una conversación de casi dos horas de duración.