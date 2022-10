Henry Cavill abandona “The witcher”, pero deja reemplazo: Liam Hemsworth será Geralt de Rivia

Tremenda sorpresa se han llevado los fans de “The witcher” de Netflix al ver una reciente publicación de Henry Cavill en sus redes sociales. El actor confirmó que se retirará de la serie en la que da vida a Geralt de Rivia tras el estreno de la tercera temporada.

Esta es la segunda vez, en menos de 15 días, que el intérprete anuncia novedades en su carrera. Solo esta semana anunció que, tras varias idas y venidas, retorna a DCEU para volver a portar la capa de Superman.

El héroe de Netflix, Geralt de Rivia

“The witcher” confirma su temporada 4: Liam Hemsworth es el nuevo Geralt de Rivia

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas para la temporada 4. El fantástico Liam Hemsworth tomará mi relevo y será el nuevo ‘Lobo Blanco’. Liam, este personaje es profundamente maravilloso, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”, compartió Henry Cavill, quien además anunció que la cuarta parte de “The witcher” está asegurada.

Henry Cavill dejará "The witcher". Actor ennvió un mensaje a los fans. @henrycavill

Quien también usó su cuenta personal en la red social para hablar sobre esta noticia fue Hemsworth, que agradeció a Cavill por su tiempo en la serie y aseguró que “tiene unas grandes botas por llenar”.

“Henry, me siento honrado de que me entregues las riendas y me permitas tomar las espadas del ‘Lobo Blanco’ para la siguiente aventura. He sido fan tuyo durante años y me inspiro en lo que aportaste a este querido personaje”, publicó el australiano.

“The witcher”: temporada 3 está lista para estrenarse

El 25 de septiembre de 2021, la cuenta oficial de la serie en Twitter compartió un video en el que se confirmó que tendrá una tercera temporada.

Con el paso de los meses, fans supieron que la producción inició sus grabaciones, las mismas que finalizaron en septiembre. Si bien se pensó que llegaría a fines del 2022, Netflix ha pasado su lanzamiento para el 2023.