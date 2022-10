Evan Peters no quería ser Jeffrey Dahmer: pidió roles menos intensos o hacer comedia

Es innegable el éxito que tiene la serie “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”, la cual expuso la vida, crímenes y destino del llamado ‘Caníbal de Milwaukee’. Evan Peters, el actor protagonista, se ha ganado el apoyo de sus fans y de los televidentes en general, que no han dudado en resaltar su interpretación.

Con más de uno impresionado por su trabajo, quien también habló sobre él fue Ryan Murphy, creador de la serie. En conversación con The Hollywood Reporter, el productor compartió que Peters no quería el papel de Dahmer en un inicio y que buscó otro tipo de roles.

“Quería interpretar a alguien ‘normal’ o tal vez una comedia romántica”, dijo Murphy, quien, por respeto a Evan, seleccionó a 100 personas para que pasen audiciones para el papel de Jeffrey Dahmer. Convencido de que solo Peters podía tener el personaje, él le envió el guion.

“Con el libreto me llamó al día siguiente y me dijo: ‘Esto es desafiante, me aterra, pero diré que sí’”, indicó el creador del show de Netflix.

Evan Peters, la comedia y su alejamiento de la TV

En el 2018, en una entrevista con la revista W, Peters comentó que le gustaría trabajar en una película o serie de comedia, ya que es un género que ama profundamente, según sus propias palabras.

Para el 2019, el intérprete decidió tomarse un tiempo fuera de la televisión después de grabar “American horror story: apocalipsis”. “Me alejé porque necesitaba un descanso. No es que no quiera estos personajes, simplemente necesitaba parar un rato. Nunca me ha gustado gritar, lo dio, y AHS fue un desafío para mí”, le dijo a la revista GQ.

Pese al paso de las semanas, “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”, sigue en el top 10 de series y películas más vistas de Netflix.