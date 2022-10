¿“Betty, la fea”, tercera parte?: Bertha reaviva rumores con detalles de futura trama

La televisión tiene más de una serie y telenovela que se quedaron en la memoria del público. Ese es el caso de “Betty, la fea”. Emitida por primera vez en 1999, la historia con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello ha mantenido su éxito con el paso de los años.

Su ingreso a Netflix dio muestra de ello, ya que la retransmisión de la trama creada por Fernando Gaytán no solo revivió su popularidad, sino que le permitió ganarse a una nueva generación de seguidores.

“Betty, la fea” y una voceada tercera parte

En agosto pasado, el periodista colombiano Carlos Ochoa afirmó que una temporada tres de “Betty, la fea” estaba en marcha. El comunicador, quien tiempo atrás dio a conocer que la telenovela dejaría Netflix, comentó que la trama se enfocaría en la hija de Armando Mendoza y Beatriz Pinzón Solano. Pero eso no es todo, sino también indagaría en el proceso de divorcio de la pareja.

Esto dio de que hablar entre el fandom de “Betty”, el cual espera que este proyecto llegue a buen puerto y se concrete. Con el paso de los meses, Ochoa ha dado una nueva actualización sobre este tema.

El periodista conversó con la actriz Luces Velásquez, quien interpretó a Bertha de González, miembro del “Cuartel de las feas”, sobre una posible tercera parte. Ella, sin mayores detalles, dijo lo siguiente:

“No puedo decir nada. Me encantaría ser parte del proyecto. Reencontrarme con los compañeros es algo bueno, ya que seguimos siendo una familia. Sería divertido volver. Todo se está cocinando, no sé si esto se dará o no. Esperemos saber qué pasará. Por el momento, no tengo nada más que decir ”, dijo la intérprete.

Luces Velásquez dio vida a Bertha, una de las amigas de Betty que se caracterizaba por estar al pendiente de todo lo que pasaba en Ecomoda. Ella fue parte de “Yo soy Betty, la fea” y “Ecomoda”, la polémica segunda parte de la telenovela producida por RCN.