“House of the dragon”: fans piden que Henry Cavill sea Aegon ‘el Conquistador’

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, se estrenó en HBO Max para convertirse en la serie más vista en la historia de la plataforma. Ambientada cientos de años antes, no solo muestra la guerra conocida como la Danza de los Dragones, sino también qué pasó realmente con la dinastía Targaryen y de dónde proviene.

El programa adaptó la novela “Fuego y sangre” para contarnos cómo se originó la guerra civil tras la muerte de Viserys I. Sin embargo, más de un fanático se ha preguntado por qué la historia no comenzó con Aegon ‘el Conquistador’, a quien piden ver en los nuevos capítulos.

El icónico personaje, que puso la corona en su casa, podría aparecer a modo de flashback y los seguidores de “House of the dragon” ya tienen a un actor favorito para interpretarlo. Se trata de nada menos que Henry Cavill, conocido por dar vida a Superman en el DCEU y Geralt de Rivia en “The witcher”.

La segunda temporada de “House fo the dragon” ya fue confirmada por HBO. Por el momento, no hay fecha de estreno en la plataforma de streaming, por lo que queda esperar más detalles y ver si esta petición se volverá realidad.