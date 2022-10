Final de “House of the dragon” fue idea de Matt Smith: ¿cómo se grabó?

“House of the dragon” llegó para redimir “Game of thrones”. No solo contará qué pasó con la Casa Targaryen, sino que también tocará el inicio de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, lo cual tiene emocionados a todos los fans.

Al final de su primera temporada, vimos que Rhaenyra se rehusó a empezar la batalla. Sin embargo, todo cambió tras el asesinato de su hijo Lucerys a manos de Aemond. La triste noticia y reacción de su madre marcaron los últimos minutos de la escena.

En una entrevista para GQ, Emma D’Arcy agradeció a Matt Smith por dar la idea de cómo se filmaría dicha escena: “En un golpe de maldita genialidad, dio la idea de que Daemon le diera la noticia a Rhaenyra mientras ambos se alejan de la cámara, caminando hacia la chimenea. Fue una decisión sublime”.

La realización del décimo y último episodio fue aclamada por el showrunner Ryan Condal. “Hicieron un trabajo bellísimo. Tengo unos cuantos momentos favoritos en el episodio, pero ese (final) es de los primeros”, fueron sus palabras para Variety.

¿Cómo se grabó la última escena?

La escena fue grabada durante un día entero, tras mucha preparación y ensayos. Según Condall, hicieron unas pocas tomas porque les costó varias horas de preparación, pero cada uno de los detalles que parecen casualidades arbitrarias están perfectamente planeados.