Marlon Wayans defiende sus ‘películas incorrectas’: “No escucho a esta nueva generación”

Conocido por sus películas ácidas y llenas de sarcasmo, Marlon Wayans logró dama internacional por ser parte de títulos como “¿Y dónde están las rubias”? y “Scary movie”, cintas que llegaron a los cines en 2004 y 2000, respectivamente. Él y su hermano, Shawn Wayans, son responsables de escenas que hasta hoy forman parte de la cultura popular.

Pero si hace 20 años sus cintas se ganaron la atención del público por sus irreverentes tramas, hoy más de uno se pregunta si podrían repetir los mismos conceptos que presentaron. El actor y guionista habló sobre eso.

¿”White chicks” podría ser grabada hoy?, es la pregunta que Marlon Wayans respondió, tras ser interrogado sobre si podría haber una secuela de su famosa cinta en pleno 2022.

“Creo que es necesaria. No sé en qué planeta estamos donde piensan que la gente no necesita reírse y que solo deben ser censurados y cancelados. Si me van a tachar una broma, gracias por eso. No escucho a esta nueva generación. Seguiré contando mis chistes como lo he estado haciendo. Conozco a mi audiencia. Ellos van a mis shows todos los fines de semana y se van sintiéndose genial y riéndose. Los Wayans siempre hemos contado el peor chiste de la mejor manera”, compartió a Buzzfeed.

Marlon Wayans fue parte de la saga "Scary Movie". Foto: Gold/Miller Productions

Marlon Wayans protagoniza “La maldición de Bridge Hollow”, la nueva cinta de Netflix. La trama nos lleva a través de una comedia sobrenatural donde un padre y su hija intentan salvar su pueblo cuando las decoraciones de Halloween cobran vida.