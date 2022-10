Jeffrey Dahmer: ¿por qué su padre considera demandar a Netflix? Su postura tras la serie

El éxito de la serie “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” es innegable. Con varias semanas liderando el Top 10 de lo más visto en Netflix, muchos espectadores han podido conocer a profundidad sobre el asesino serial y cómo hasta hoy sus crímenes no pueden ser olvidados.

Con la ficción, protagonizada por Evan Peters, que ha logrado una popularidad mundial, las familias de las víctimas se pronunciaron sobre lo expuesto. En diálogo con el diario británico The Guardian, Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, advirtió errores en cómo fue presentada la muerte de su hijo.

Padre de Jeffrey Dahmer vio la serie y se pronuncia

Lionel Dahmer, padre del asesino Jeffrey Dahmer, tiene actualmente 86 años y, pese al margen que ha tenido sobre el caso de su hijo tras su muerte, habló sobre las dos series que ha hecho Netflix sobre Jeffrey.

“Tengo entendido, por todo lo que he visto y presenciado, que Lionel no fue contactado por Netflix sobre estos programas”, dijo un asistente personal de Dahmer al medio The US Sun. “Habló con algunos abogados al respecto, sobre todo por el caos que está pasando con la historia de su hijo y las historias que han sido expuestas. Lionel y sus representantes legales están recopilando información y analizando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente el servidor de streaming”, agregó.

Lionel Dahmer y Jeffrey Dahmer. Foto: Law and crime

Poco se sabe de la vida de Lionel Dahmer tras el juicio y la muerte de su hijo. En 1994 lanzó al mercado “A father’s story”, libro donde comparte sus memorias y revela que no supo sobre los crímenes de Jeffrey hasta que fue contactado por la Policía.

“Él piensa que la serie no debería haberse hecho, toda la información que necesita ser pública está en su libro. A su parecer, están glorificando la imagen de Jeffrey y dando más atención a detalles que no fueron comprobados. Las cintas que fueron expuestas en ‘Conversaciones con asesinos’ salieron a la luz sin el consentimiento de Lionel”, explicó el representante de Dahmer al medio.