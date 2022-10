Vermithor cambiará la guerra en “House of the dragon”: ¿cuál es su importancia?

“House of the dragon” llegó a HBO Max para expandir la mitología de “Game of thrones”, tomando el libro “Fuego y sangre” como base. Ambientada varios años antes, mostrará qué pasó con el linaje de los Targaryen.

En el último episodio de la temporada, vimos cómo Daemon está preparando a los dragones que le servirán para ganar la batalla. De todos, uno nuevo ha llamado la atención de los fans por mostrarse como una criatura indomable y su gran tamaño: Vermithor.

Dicho animal, conocido como la ‘Furia de bronce’, fue montado hace muchos años por el rey Jaehaerys I Targaryen, el abuelo de Daemon y Viserys I, para cimentar su lugar en el trono. Ahora, volverá a la batalla en la guerra civil.

Se trata de uno de los más grandes de todo Westeros, solo detrás de Vhagar de Aemond Targaryen. Tiene cerca de 100 años de edad. Por estas razones es considerado como el más temible y peligroso.

En cuanto a su papel en la segunda temporada, se sabe que Vermithor tendrá un rol crucial en “La danza de los dragones”.

Su batalla más aclamada por los fans fue contra Bruma y Tessarion. Ahora, solo queda esperar para ver los nuevos capítulos de la exitosa serie de HBO Max.