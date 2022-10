“House of the dragon”, final explicado: ¿qué muerte dio inicio a la guerra Targaryen?

El domingo 23 de octubre, HBO Max estrenó el capítulo 10 de “House of the dragon”, el mismo que finalizó la primera temporada de la precuela de “Game of thrones”. Como era de esperarse, la lucha entre los negros y verdes comenzó a cobrar fuerza, pero sería un evento trágico el que daría inicio a la guerra civil Targaryen.

Con Rhaenyra informada de la muerte de Viserys, lo que la princesa no imaginaba era lo que estaba por venir para su familia: su medio hermano Aegon ahora es rey y pide que le rinda lealtad.

¿Qué pasó al final de “House of the dragon”, capítulo 10?

Luego de ver la coronación de Aegon II, Rhaenys llega a Dragonstone para informarle lo sucedido a Rhaenyra. Sin pensarlo dos veces, Daemon se alista para poner en resguardo el recinto. Aquí vemos a la princesa empezar labor de parto.

En una explícita escena, Rhaenyra da a luz a Visenya Targaryen, su primera hija. Lamentablemente, la bebé nace muerta. Ella es incinerada como la tradición de su familia manda.

Rhaenyra y Daemon en la cremación de su hija. Foto: HBO Max

Después de esto y ya coronada por su esposo, la reina conversa con sus aliados y expone qué casas le juraron lealtad. Mientras ello sucede, llega Corlys Velaryon, conocido como ‘La Serpiente Marina’, para anunciarle su apoyo.

¿Quién murió en el final de “House of the dragon”?

Con la necesidad de tener a más casas a su favor, Rhaenyra debe visitar varias regiones para hablar con las cabezas de cada familia, pero sus hijos, Jacaerys y Lucerys, le piden ir en su nombre.

Mientras el primero va al Nido de Águilas con el fin de tener el apoyo de la prima de la madre de Rhaenyra, Lady Jane Arryn, el segundo va a Bastión de tormentas para hablar con Lord Borros Baratheon.

El problema surge cuando Luke llega a dicho lugar, ya que se encuentra con su tío, Aemond Targaryen, quien se hizo presente junto con Vhagar, su dragona.

Lucerys y Arrax son vencidos por Aemond y Vhagar en una pelea rápida e injusta. Foto: composición/HBO Max/House of Wiki

Tras un momento tenso y sin obtener la ayuda de los Baratheon, el joven Velaryon deja Bastión de Tormentas. Si bien se pensó que saldría con vida, un enfrentamiento con Aemond y Vhagar en los cielos provoca la muerte de Lucerys y Arrax.

Lucerys murió junto a Arrax. Foto: HBO Max

¿Qué significa la muerte de Lucerys en “House of the dragon”?

La muerte de Lucerys Velaryon solo marcaría el comienzo de la guerra entre los negros y los verdes. Como vimos en el capítulo 10 de “House of the dragon”, Rhaenyra dudó en iniciar una lucha contra Aegon, pero, tras la muerte de su hijo, la pelea ha sido declarada.

Daemon Targaryen envió cartas desde Harrenhal con dos mensajes: “Un ojo por un ojo, un hijo por un hijo” y “Lucerys será vengado”.

El dolor de Rhaenyra y el final de "House of the dragon". Foto: captura de HBO Max

Targaryen combatirá a Targaryen y dragón se enfrentará a dragón, es lo que se espera para la temporada 2 de “House of the dragon”, la misma que debe llegar en el 2024, ya que las grabaciones de la serie se realizarán a lo largo del 2023.