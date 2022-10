“House of the dragon” redime a “Game of thrones”: Queremos más fuego, sangre y dragones

El engorroso final de “Game of thrones” convirtió la fantasía medieval en una desilusión. La brillantez del viaje y admiración que provocaban sus 7 primeras temporadas permanecen, aunque varios preferirían practicarse una lobomitia a lo Dracarys antes que recordar ese desenlace. Se trató de una traición considerando las solemnes expectativas de un público acostumbrado a la excelencia. Ahora, HBO busca la redención con la serie precuela “House of the dragon” cuya primera entrega dio fe de ello.

Su historia nos transporta 172 años antes del nacimiento de la princesa Daenerys Targaryen, cuando su casa se erguía en la plenitud de su fuerza con dragones bajo su yugo. Ningún poder en el mundo podía oponer resistencia. Lo único que podría derrumbarlos eran ellos mismos, así es cómo empieza La danza de los dragones, una guerra civil precedida por un inquietante conflicto intrafamiliar.

La resolución ya era conocida por quienes siguieron la serie original y libros, así que los guionistas tuvieron que ingeniárselas para que el recorrido sea atractivo y lo más impredecible posible. El fanservice no se asomó en ninguno de los 10 capítulos, aunque ganas no les deben faltar, considerando que se está adaptando la épica novela “Fuego y sangre”. En cambio, han optado por construir este nuevo mundo a paso lento, pero seguro, y posicionar bien a los personajes, tal cual tablero de ajedrez.

En este bélico panorama para los protagonistas ni una movida fue sencilla. Todas llevan una historia atrás que la respalda y otra que la refuta. El espectador no ha sido ajeno a esto luego de conocerlos, acompañarlos en situaciones complejas y padecer el drama humano sobre el que gira la disputa por el trono de hierro. La prometedora escala destructiva del evento también es una atracción para quienes busquen entretenimiento de primer nivel y la millonaria producción es capaz de plasmarlo como lo merece.

”House of the dragon” rompó récords y se convirtió en el estreno más visto de HBO Max. Foto: composición LR / HBO

Cabe resaltar que “House of the dragon” es una serie que aún está en pañales. Su segunda temporada requerirá de más audacia en la narrativa y magnitud en los eventos, si no quiere verse como un subproducto preso de la sombra de su predecesora. Creo que tiene todo lo necesario para lograrlo y espacio para maniobrar tan alto como sus dragones, así que con esa promesa guardo la esperanza de exclamar “Dracarys” como un fanático enamorado de este magnífico universo.