Lupita Nyong’o: el peso del estrellato

Lupita Nyong’o aprendió muchas lecciones valiosas como estudiante de Actuación en la Escuela de Drama de Yale, pero hubo una omisión crucial en el plan de estudios. “Nos decían que ser actor será un viaje largo, solitario, duro e infructuoso. Nos ayudaron a prepararnos mentalmente para el fracaso, pero no nos prepararon para el éxito”, dice la actriz para The Hollywood Reporter.

En el caso de Nyong’o, el éxito llegó rápida y dramáticamente cuando ganó un premio de la Academia por su primer papel cinematográfico recién salido de Yale, en 12 años de esclavitud (2013). En los videos de Nyong’o en ese momento, mientras presionaba y aceptaba premios, parece sobrenaturalmente equilibrada. Pero esa gracia ocultaba una confusión subyacente que tendría serias ramificaciones para su salud.

“Estaba mitigando mi pánico en todo momento porque en el fracaso extremo y el éxito extremo, el cuerpo no sabe la diferencia”, dice la actriz de 39 años. “De cualquier manera, estoy orgullosa de cómo capeé esa tormenta en particular, pero me costó. Me costó físicamente. Yo estaba extremadamente delgada. Mi cuerpo se estaba destrozando a sí mismo y me salieron fibromas”.

Nyong’o finalmente se sometió a una cirugía para extirpar los fibromas y hoy está sana. Después del Óscar, recibió muchas ofertas de trabajos interesantes. También interpretó a Nakia en Black Panther. Una vez más, Nyong’o fue parte de un éxito extraordinario y sin precedentes. La cinta recaudó 1.300 millones de dólares, se convirtió en la primera película de Marvel nominada a mejor película y marcó un momento decisivo para el impacto global de la cultura negra.

En la secuela, Black Panther: Wakanda Forever, que llega a los cines el 11 de noviembre, Nyong’o repite el papel de Nakia, esta vez sin el hombre que interpretó a su rey, Chadwick Boseman, quien murió en agosto del 2020 de cáncer de colon. “Tenía un aura. Él era el líder, y todos estábamos bien con eso”.

Una parte importante de la personalidad de Nyong’o ha sido su belleza y las barreras que ha roto como mujer negra de piel oscura. A estas alturas, esa imagen está tan arraigada que es una letra de Beyoncé en la canción ‘Brown Skin Girl’.

Y volvió a desafiar las expectativas después del Óscar, en parte gracias a algunos consejos que recibió de Emma Thompson. “Ella salvó mi vida. Había ganado este gran premio y mi síndrome del impostor estaba en su punto más alto. Ella me animó a hacer lo que creía que era mejor para mi carrera. Me ayudó a volver a dedicarme al trabajo de la actuación porque estaba muy desilusionada. Convertirse en una celebridad es un trabajo completamente distinto al de ser actor”.

Como figura pública de segunda generación, Nyong’o ha aprendido a mantener su vida privada en privado. Casi cada vez que ha sido fotografiada con una atractiva persona soltera, los fanáticos han especulado sobre su relación con ellos, incluidos Jared Leto, Michael B. Jordan y Janelle Monáe. Leto avivó los rumores cuando, mientras aceptaba un premio en 2014, agradeció a “mi futura exesposa, Lupita”. “Lo he mantenido en privado porque quiero que algunas cosas sean solo para mí, y quiero que mi trabajo sea más fuerte que mi amor, eso es todo. Y honestamente odio la idea de tener que resistir públicamente a mis ex. No necesito sus caras en mi cara”.

Cuando se le pregunta sobre el debate sobre si las películas de Marvel se están tragando la industria cinematográfica, hace una pausa. “Se convierte en una pregunta filosófica sobre qué es el arte y cuál es su propósito”, dice. “Creo que el arte juega un papel en conmover a las personas que lo experimentan, y Marvel conmueve a mucha gente”.