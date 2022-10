A 40 años de “Rambo”: el trágico final alternativo que Stallone grabó y pudo acabar la saga

Sylvester Stallone tiene en su carrera dos personajes que le han dado un espacio asegurado en la historia de cine: Rocky Balboa (1976) y John Rambo (1982). Con el primero, el mundo quedó fascinado ante sus escenas de pelea, las mismas que le dieron la oportunidad a ‘Sly’ para ser el personaje que hoy es.

Con el segundo, Stallone mostró a un veterano de guerra que, tras servir a favor de su país, regresa de combate solo para darse un golpe de realidad: más allá de recibir reconocimientos, es rechazado por la sociedad que alguna vez defendió.

A 40 años del estreno de “Rambo: first blood”, repasemos su trama y sus dos finales, de los cuales —para gusto de los fans— solo uno llegó al corte definitivo de la película dirigida por Ted Kotcheff.

El final de “Rambo” con Sylvester Stallone

Inspirada en el libro “Primera sangre” (1972), de David Morrell, la historia nos lleva a conocer a John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam. Pese a recibir una medalla de honor, su vida y readaptación social no son nada fáciles.

"Rambo" estrenó en 1982. Foto: Carolco Pictures

En la cinta, el protagonista conoce al sheriff Will Teasle, quien —manejado por sus prejuicios— lo detiene por vagabundo y resistencia a la autoridad. Con John decidido a demostrar su inocencia en los problemas que afronta, el final de “First blood” expone a un Rambo quebrado y desilusionado de un país que defendió en guerra.

“Nada ha terminado. Esa no era mi guerra. Cuando regresé, la gente me llamaba asesino. ¡¿Quiénes eran para protestar?! Debieron estar ahí. En el campo había un código de honor, pero acá; la vida civil no vale nada. ¿Cómo quieres que olvide todo eso?”, dijo Rambo en medio de un llanto que exponía su frustración por una sociedad que lo marginaba.

Finalmente, el coronel Trautman, quien estuvo a cargo de él en la guerra, aparece para hablar y hacerlo desistir de asesinar a Teasle. Entre lamentos y lágrimas, Rambo expone su furia por la sociedad que lo olvidó y maltrató. Esto provoca que Trautman lo abrace. John se rinde y se entrega.

El final alternativo de “Rambo” que pudo dar fin a la saga de acción

En el libro de David Morrell, el final es más trágico de lo que Ted Kotcheff mostró en su película: Rambo y el sheriff mueren, y con ello la historia se cierra. Si bien “First blood” está inspirada en esta obra, la productora cambió —quizás para bien— el destino del protagonista, lo que ha provocado que a lo largo de los años tenga un total de cinco cintas.

En el 2017, el cineasta lanzó sus memorias, “Director’s cut: my life in film”, y conversó con Entreteinment Weekly (EW) sobre el desarrollo de su final alternativo. Kotcheff explicó que la cinta nació para ser ‘una misión suicida de Rambo’. Así estuvo planeada, por lo menos, hasta que rodaron el desenlace, en el que John muere a manos del coronel Trautman, personaje que se le dio originalmente a Kirk Douglas.