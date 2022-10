Netflix advierte que “The crown” es ficción luego de pedido de la familia real

“The crown”, la serie creada por Peter Morgan, fue todo un éxito en Netflix al mostrar la vida aristocrática de la familia real con la reina Isabel en el centro. Los premios y seguidores no faltaron, aunque eso no evito que se librara de la polémica.

El Gobierno pidió a la plataforma esclarecer que lo visto en la serie solo era ficción. “Deberían tenerlo muy claro al principio (de cada episodio). Sin esto, me temo que una generación de espectadores puede confundir la ficción con la realidad”, aclaró el secretario de Cultura británico, Oliver Dowden.

La respuesta de Netflix no se hizo esperar: “Siempre hemos presentado ‘The crown’ como un drama y confiamos en que nuestros seguidores entienden que es una obra de ficción que se basa en acontecimientos históricos (...). No tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad”.

Sin embargo, luego de varios años en el ojo de la tormenta, la plataforma de streaming se rectificó y añadió un aviso en el tráiler de la quinta temporada del programa. “Inspirada en hechos reales, esta dramatización ficticia cuenta la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado”, precisó.

Netflix, “The crown” y las interminables quejas

“Arrastran cosas que sucedieron en tiempos muy difíciles, hace 25 o 30 años, sin pensar en los sentimientos de nadie. Eso no es correcto ni justo, especialmente cuando muchas de las cosas que se representan no se ajustan a la verdad”, declaró una persona cercana a la realeza a The Daily Mail.

El medio también aseguró que varios amigos del príncipe Carlos atacaron a Netflix antes del estreno y que acusaron a la compañía de “explotar el dolor de la familia real para obtener ganancias financieras”.

¿De qué trata “The crown”?

La serie narra la vida de la reina Isabel II y su familia desde la década de los 40 hasta la actualidad. A medida que pasan los años, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas de la realeza imperdibles para el público.