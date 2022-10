Black Adam vs. Superman: Dwayne Johnson quiere ver la batalla en el DCEU

“Black Adam” revitalizó el Universo Extendido de DC con Dwayne Johnson dando vida al poderoso antihéroe. La producción tardó 10 años en realizarse y su estreno ha emocionado a todos los seguidores de la franquicia de superhéroes.

La Sociedad de la Justicia de América fue una de las mayores sorpresas de la cinta, pero no fue la única. En la escena postcréditos tuvimos el regreso de Superman, pedido por los fans y el mismo protagonista.

¿Quién ganaría?, ¿Black Adam o Superman?

Solo uno se impondrá. Foto: Bryanzap

En los últimos minutos vimos cómo Superman, interpretado por Henry Cavill, apareció para encarar a Black Adam. Hubo mucha tensión entre ambos por sus distintas formas de impartir justicia y se prevé que un futuro enfrentamiento es inminente.

Dwayne Johnson resaltó que su personaje fue bendecido por los magos y dioses con poderes que igualan a los del Hombre de Acero. Lo cierto es que la magia es uno de los puntos débiles de su rival, por lo que ya cuenta con una importante ventaja.

Tomando esto en cuenta, muchos creerían que Black Adam es superior pero no. En realidad, Superman ha demostrado que sí es tolerante a estos encantamientos si es que no son muy avanzados. No hay motivos para creer que esto cambie en el live action.

Cabe resaltar que ambos personajes ya se enfrentaron en una cinta animada llamada “Superman/Shazam: el regreso de Black Adam”.