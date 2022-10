“House of the dragon”, capítulo 10 EN VIVO: ¿a qué hora se estrena en HBO Max?

“House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max para expandir más el universo ficticio de George R. R. Martin en la pantalla chica. Luego de nueve capítulos, los fans no podrían estar más emocionados por ver el final de temporada.

Cada vez falta menos para ver la ‘Danza de los dragones’, por lo que te compartimos todos los detalles sobre el lanzamiento del episodio 10 en la plataforma de streaming.

Avance del capítulo 10 de “House of the dragon”

¿Cuándo se estrena el capítulo 10 de “House of the dragon”?

El capítulo 10 de “House of the dragon” verá la luz este domingo 23 de octubre. Si vives en Perú, podrás verlo desde las 8.00 p. m.

“House of the dragon” 1x10: horario por países

En cuanto a los otros países, te compartimos los respectivos horarios:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Cómo ver el episodio final de “House of the dragon” EN VIVO ONLINE?

“House of the dragon” se encuentra disponible en HBO Max. En la misma plataforma de streaming se encuentra su predecesora “Game of thrones”.

Actores y personajes de “La casa del dragón”

Personajes de "La casa del dragón". Foto: HBO

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Matt Smith como el principe Daemon Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Fabien Frankel como Criston Cole

Milly Alcock como la joven Rhaenyra Targaryen

Emily Carey como la joven Alicent Hightower.

Filtran la primera temporada de “House of the dragon” antes de su estreno en HBO Max

Poco antes del final de temporada de “House of the dragon”, se filtró todo lo que pasará. HBO ya está tomando medidas al respecto para evitar la propagación ilegal de su contenido.