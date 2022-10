Cine y series 21 OCT 2022 | 12:51 h

“Terrifier 2”: madres piden que retiren la película de cines por su violencia

Varios espectadores quedaron en shock por su sangrienta trama y las madres de familia reclaman que “es una película asquerosa y demasiado violenta”.

Esta película de terror fue dirigida por Damien Leone y, según Rotten Tomatoes, ha recaudado más de US$ 1 millón. Foto: Fuzz on the Lens Productions