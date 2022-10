“Macondo” llegó a Netflix: la magia de “Cien años de soledad” en primer avance de su serie

Tras anunciarse en el 2019 que Netflix le daría una serie a “Cien años de soledad”, los fanáticos y seguidores de la obra de Gabriel García Márquez han mostrado interés por saber cómo la plataforma abordará esta fascinante trama.

En ese sentido, y como parte del 40 aniversario de la entrega del premio Nobel de Literatura al escritor colombiano, ha sido presentado un primer adelanto de lo que será “Macondo”, ficción que llegará pronto al servicio online.

Teaser de “Macondo”, serie sobre “Cien años de soledad”

Netflix confirmó en el 2020 que la serie tendría una duración de 20 horas. Foto: composición/Netflix

En las imágenes podemos ver al equipo de producción detrás de “Macondo” trabajando, y dando muestra del vestuario y escenarios que incluirá la serie. Así también, se escucha el siguiente mensaje:

“Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos con un nombre que nunca habrán oído, que no tiene significado alguno, pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural: Macondo”, dice una voz en off.

Por lo que se ha dado a conocer, Netflix reclutó a Gonzalo y Rodrigo García Barcha, los hijos del García Márquez, como productores ejecutivos para que sigan paso a paso el desarrollo de esta nueva serie.

Rodrigo García Barcha junto a Samuel Castro (arriba a la derecha) y Andrés Wood. Foto: Festival Gabo

En el año 2020, los hermanos revelaron que la producción podría constar de hasta tres temporadas y que el guion había sido adaptado por el puertorriqueño José Rivera.