“Black Adam” presentó a la JSA: ¿quiénes son los nuevos superhéroes de DC?

“Black Adam” tardó 10 años en realizarse, pero la película finalmente ve la luz bajo la dirección de Jaume Collet-Serra. El actor Dwayne Johnson fue elegido para interpretar al protagonista y está tan emocionado como los fans.

La cinta no solo significa el debut del antihéroe en el cine, sino que también la presentación de la Sociedad de la Justicia de América, cuyos integrantes se interpondrán en su camino por impartir equidad en el mundo moderno.

¿Quién es quién en la Sociedad de la Justicia de América?

Dr. Fate - Pierce Brosnan

Se trata de un reconocido maestro de la magia, cuya fuente de poder reside en el casco de NABU. Al ser uno de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América, también es un confiable líder de los mismos.

Hawkman - Aldis Hodge

Ha vivido muchas vidas y en todas ha buscado justicia para la humanidad, así como el amor de Hawkgirl. Sus reencarnaciones más conocidas son Carter Hall y Katar Hol.

Nuevos personajes deslumbran a los fans. Foto: composición LR/Warner

Atom Smasher - Noah Centineo

El superhéroe no es la primera versión de The Atom, por lo que no piensa defraudar el legado de su familia. Gracias a sus poderes, es capaz de alterar el tamaño y la densidad de su cuerpo.

Cyclone - Quintessa Swindell

Ella es una heroína que sigue el legado de Tornado Rojo original, su abuela. En los cómics, es miembro honorario de la Sociedad de la Justicia y cuidadora del museo del equipo.