Acapulco: el regreso de la serie de Eugenio Derbez

Cuando anunció la serie ‘Acapulco’, Eugenio Derbez dijo que buscaría “más conflicto” que comedia. En sus palabras, la historia ambientada en 1985 estaba “ligeramente basada” en la película ‘How to be a Latin Lover’. En Apple Tv vemos a un veinteañero ‘Máximo Gallardo’ y alrededor de él se desarrollan personajes que tienen sus propios conflictos y que buscan superar la pobreza. Ese boleto parece ser: trabajar y ascender en el resort ‘Las Colinas’. “Yo siento que no solo es la historia de Eugenio, sino, de toda la comunidad latina que está intentando ser parte de los Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. Cualquier migrante quiere adaptarse y cuando se muda es porque quiere una vida mejor. En nuestro caso (sus personajes), tienen mucho que aportarle a Las Colinas”, nos dice Enrique Arrizon por Zoom, en una mesa redonda organizada por Apple para la prensa latina.

El protagonista estuvo acompañado de Fernando Carsa, quien hizo su debut en la televisión como el mejor amigo de ‘Máximo’. “Llevo haciendo teatro desde los 7 años. Es la primera vez que me paro frente a una cámara a actuar. Me ha dado muchas oportunidades, me gané la lotería (ríe)”.

En ese homenaje “al otro lado” de México que buscó hacer Derbez, “cansado” de ver que representen a su país con guiones sobre “narcos, drogas, violencia, asesinatos”, también incluye a actores de otras nacionalidades. La colombiana, Camila Perez (Julia), quien interpreta a una aspirante a diseñadora de modas, nos responde sobre su historia como inmigrante.

“Para mí es un privilegio porque a pesar que toda mi carrera ha sido en Estados Unidos- yo nunca he trabajado en Colombia - mi sueño siempre había sido trabajar con directores latinos. Es muy chistoso y tuve una discusión con un director de casting colombiano, toqué muchas puertas y lastimosamente nunca me las abrieron y yo me enfoqué en trabajar en Estados Unidos. Pero fue muy bonito porque a pesar que no me abrieron las puertas esas veces, al principio de mi carrera, se abrió con el más grande de la comedia, Eugenio, y para mí eso fue: ‘¡Gracias!’ Que le abran los ojos a los productores y a los directores de Latinoamérica, que den oportunidades a talento nuevo por más que no nos conozcan. Muchos de mi edad o más jóvenes, tenemos que ir a otro país a buscar oportunidades porque en el nuestro no nos la dan”.

Una de las historias en las que más profundiza la segunda temporada, es la relación de la madre del protagonista (Nora) y su hija adolescente (Sara). “Visibilizar al colectivo LGTBI y sobre todo, plantearlo en esa época, en el interior de la República (de México), en una niña... si se planteaban esas cosas en México de los ochenta, no se abría el tema en mujeres. Darle la posibilidad a una adolescente de crecer y de desarrollarse libremente y sin prejuicios, sin dogmas de fe que la hagan romper definitivamente de los lazos familiares por querer ser ella misma, me parece que es un planteamiento bellísimo y nos emocionamos mucho”, nos dice Vanessa Bauche.

Por su lado, Regina Reynoso (Sara), agregó que habló con quienes crecieron en esa década. “Hubo un reto muy bueno para mí. En México, esto de la religión, creo que ahora la gente es más liberal, pero en los 80 te hacían sentir que eres un pecador. La escena más fuerte para mí es cuando tengo que decidir para poder ver por mí, ya que mi mamá no me acepta”. De hecho, lo que sucede con la hermana del protagonista, lo definen como “un parteaguas para la historia” y también para los personajes.

Escena. Bauche como Nora y Arrizon como Máximo. Temporada disponible desde mañana. Foto: difusión