“‘Watchmen’ es vergonzosa”: Alan Moore repudia la serie de HBO Max pese a éxito

La exitosa miniserie “Watchmen” ganó numerosos premios Emmy y se convirtió en la mejor serie de superhéroes. También logró crear una continuación digna del cómic original de Alan Moore, al menos eso era lo que creíamos hasta las últimas declaraciones del escritor.

En una reciente entrevista para GQ, el autor reveló que el showrunner Damon Lindelof lo contactó para que trabajen juntos, pero que no le produjo ninguna confianza. Por este motivo, decidió alejarse de la producción.

“Le dije: ‘Mira, esto es vergonzoso para mí. No quiero tener nada que ver contigo ni con tu serie. Por favor, no me molestes de nuevo’. (...) Sería la última persona en querer sentarse a ver cualquier adaptación de mi trabajo. Por lo que he oído de ellos, sería un castigo enorme. Sería una tortura, y sin ninguna buena razón’”, detalló.

Alan Moore aseguró que los seguidores del show no comprendieron su obra original y que la industria se ha encargado de distorsionar el mensaje hasta un punto irreconocible.

“Cuando vi los Emmy que había ganado, pensé: ‘¿Esto es lo que creen que representa Watchmen?’ Piensan que se trata de una franquicia de superhéroes oscura, compleja y distópica que tenía algo que ver con la supremacía blanca”, refirió.

¿De qué trata la serie “Watchmen”?

Gran parte de su historia está dedicada a explorar el legado de la violencia racial en los Estados Unidos. Inicia con la recreación de la masacre real de un próspero vecindario negro en Tulsa, Oklahoma en 1921.