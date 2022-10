“House of the dragon”: guionista no entiende por qué fans aman a Daemon

La serie “House of the dragon” llegó a HBO Max para expandir el universo de “Game of thrones”. En su primera temporada vimos el conflicto de las casas Targaryen, Hightower y Velaryon antes de la inminente guerra civil conocida como ‘la danza de los dragones’.

Varios personajes se han ganado el cariño de los fans, pero el caso de Daemon tiene sorprendida a la guionista Sara Hess, quien no entiende por qué el ‘príncipe rebelde’ (Matt Smith) causa tanto furor entre los seguidores del show.

“Se ha vuelto el novio del internet de una forma que me rebasa. No porque Matt no sea increíblemente carismático y maravilloso, es asombroso en el papel. Pero Daemon en sí mismo es… no quisiera que sea mi novio”, contó en una entrevista para The Hollywood Reporter.

“Me desconcierta cómo todo el mundo dice ‘oh, papucho’. Y yo soy como ‘¿en serio?, ¿cómo, en qué manera, ha sido una buena pareja, padre o hermano?’”, agregó, al recordar las acciones condenables que cometió en la historia.

Daemon Targaryen es el hermano del rey de Westeros, Viserys, y ambicioso pretendiente del trono. Conocido como el ‘príncipe rebelde‘ y jinete del dragón Caraxes, actualmente es la pareja de su sobrina Rhaenyra y su más grande aliado en la inminente guerra civil.